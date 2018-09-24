10 сайтов, которые делают байнет лучше: итоги народного голосования

Подведены итоги открытого голосования за сайты, которые делают белорусский интернет лучше. Спорный, но однозначно добрый рейтинг появился с легкой руки hoster.by — технического администратора национальных доменных зон.

Ко Дню рождения .BY компания запустила площадку “ Дбай: интернет людей ”. Она призвана помочь на время забыть о технологиях, искусственном интеллекте, нейросетях и интернете вещей, которые почти полностью завладели информационным полем. И вспомнить о проектах, созданных для людей и о людях.

Организаторы подчеркивают, что “Дбай” — не конкурс. Просто потому что в нем нет победителей и проигравших. Все сайты, представленные для голосования были отобраны на основе опроса более 200 белорусских журналистов, бизнесменов, спортсменов, руководителей некоммерческих организаций, блогеров. На основе их ответов был составлен шорт-лист для открытого голосования. Задача — понять, какие проекты находят наибольший отклик у белорусов. И здесь оказалось много интересных выводов.





Ресурс #мотолькопомоги занял 8 место из 10. Фото: HOSTER.BY

Во-первых, 60% голосов ушло сайтам гражданской инициативы. Причем крупные площадки намного опередили даже такого известного активиста как Антон Мотолько. Его ресурс #мотолькопомоги занял 8 место из 10. Безоговорочным лидером стала платформа “Удобный город”, более известная как petitions.by. Проект дал старт полутора тысячам народных инициатив, за что и получил почти 44% всех голосов.

Во-вторых, большой отклик нашли проекты, которые делаются практически в одиночку или маленькой группой единомышленников. Так, “серебро” досталось Волчьему блогу, где настоящие волки из Беловежской пущи и несколько исследователей пишут о невыдуманных буднях ”шэрых драпежнiкаў” в GPS-ошейниках. Кто-то не покидает своей территории, кто-то “эмигрируют” в Польшу или ходит на прогулки чуть ли не до Карпат — захватывает больше любого реалити-шоу.

Следом идет история учительницы младших классов, автора, редактора и издателя, которая не боится говорить с детьми на равных и в одиночку успешно выпускает “Полосатую газету”.

“Когда появилась идея обратить внимание на некоммерческие, полезные и просто добрые сайты, то мы готовились к вопросам о критериях отбора, объективности голосования и тому подобных вещах, — поделился генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. — А потом просто решили: какая разница? Мы хотим не сравнивать, а поддерживать то, что вызывает уважение, вдохновляет, мотивирует или просто заставляет улыбнуться. И измерить отклик пользователей, чтобы понять, каких ресурсов не хватает белорусскому интернету. Даже отключили возможность комментировать проекты, поскольку слишком часто высказываются те, кому нечего сказать. При этом дали возможность всем желающим предложить свой вариант для второго сезона “Дбай”. Кто-то назвал это первым белорусским проектом без капли негатива, и мы рады такой оценке”.

Вне зависимости от итогов все проекты получили информационную и хостинг-поддержку. Обсуждаются варианты дальнейшего сотрудничества, и уже готовится второй сезон проекта. В нем примут участие проекты, предложенные интернет-пользователями в процессе голосования.

Всего участники получили более 3500 голосов, которые распределились следующим образом:

2. Волчий блог. vouk.by — 11,3%

3. Полосатая газета. polosataya.by — 9,2%

4. Журнал “КИТ”. journalkit.by — 8%

5. БелЯма. belyama.by — 7%

8. Мой Горад. 115.бел — 6,6%

7. Funny nose. funnynose.by — 6%

8. #Мотолькопомоги. мотолькопомоги.бел — 3,7%

9. TEDxMinsk. tedxminsk.by — 2,1%

10. Потерянные варежки. lonelymittens.by — 1,9%



