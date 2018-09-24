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10 сайтов, которые делают байнет лучше: итоги народного голосования
25.09.2018 15:58 — Разное | Аргументы и факты
Подведены итоги
Ко Дню рождения .BY компания запустила площадку “
Организаторы подчеркивают, что “Дбай” — не конкурс. Просто потому что в нем нет победителей и проигравших. Все сайты, представленные для голосования были отобраны на основе опроса более 200 белорусских журналистов, бизнесменов, спортсменов, руководителей некоммерческих организаций, блогеров. На основе их ответов был составлен шорт-лист для открытого голосования. Задача — понять, какие проекты находят наибольший отклик у белорусов. И здесь оказалось много интересных выводов.
Во-первых, 60% голосов ушло сайтам гражданской инициативы. Причем крупные площадки намного опередили даже такого известного активиста как Антон Мотолько. Его ресурс #мотолькопомоги занял 8 место из 10. Безоговорочным лидером стала платформа “Удобный город”, более известная как petitions.by. Проект дал старт полутора тысячам народных инициатив, за что и получил почти 44% всех голосов.
Во-вторых, большой отклик нашли проекты, которые делаются практически в одиночку или маленькой группой единомышленников. Так, “серебро” досталось Волчьему блогу, где настоящие волки из Беловежской пущи и несколько исследователей пишут о невыдуманных буднях ”шэрых драпежнiкаў” в GPS-ошейниках. Кто-то не покидает своей территории, кто-то “эмигрируют” в Польшу или ходит на прогулки чуть ли не до Карпат — захватывает больше любого реалити-шоу.
Следом идет история учительницы младших классов, автора, редактора и издателя, которая не боится говорить с детьми на равных и в одиночку успешно выпускает “Полосатую газету”.
“Когда появилась идея обратить внимание на некоммерческие, полезные и просто добрые сайты, то мы готовились к вопросам о критериях отбора, объективности голосования и тому подобных вещах, — поделился генеральный директор
Вне зависимости от итогов все проекты получили информационную и хостинг-поддержку. Обсуждаются варианты дальнейшего сотрудничества, и уже готовится второй сезон проекта. В нем примут участие проекты, предложенные интернет-пользователями в процессе голосования.
Всего участники получили более 3500 голосов, которые распределились следующим образом:
2. Волчий блог.
3. Полосатая газета.
4. Журнал “КИТ”.
5. БелЯма.
8. Мой Горад.
7. Funny nose.
8. #Мотолькопомоги.
9. TEDxMinsk.
10. Потерянные варежки.
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Спорный, но однозначно добрый рейтинг появился с легкой руки hoster.by — технического администратора национальных доменных зон.
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