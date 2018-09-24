Жительницу Витебска убили и закопали в лесу, чтобы забрать квартиру

Оперативная информация об убийстве 28-летней девушки поступила участковому инспектору Октябрьского РОВД Витебска 24 сентября.

Это сообщение сразу же проверили. На поиски тела предполагаемой жертвы направили силы Октябрьского и Лиозненского отделов внутренних дел МВД. В яме под упавшим деревом был обнаружен закопанный труп женщины. В области головы были выявлены повреждения, пишет БЕЛТА.

В тот же день были задержаны 21-летний парень и 24-летняя девушка. Их подозревают в причастности к совершению жестокого преступления.

По предварительным данным, 18 сентября, все трое молодых людей выпивали на квартире у погибшей девушки. Во время застолья подозреваемые задумали завладеть жилплощадью. С этой целью они отвезли свою жертву в лес, где несколько раз ударили ее по голове, после чего закопали тело.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.