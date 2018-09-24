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Жительницу Витебска убили и закопали в лесу, чтобы забрать квартиру

25.09.2018 15:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Жительницу Витебска убили и закопали в лесу, чтобы забрать квартиру
Фото из открытых источников

Оперативная информация об убийстве 28-летней девушки поступила участковому инспектору Октябрьского РОВД Витебска 24 сентября.

Это сообщение сразу же проверили. На поиски тела предполагаемой жертвы направили силы Октябрьского и Лиозненского отделов внутренних дел МВД. В яме под упавшим деревом был обнаружен закопанный труп женщины. В области головы были выявлены повреждения, пишет БЕЛТА.

В тот же день были задержаны 21-летний парень и 24-летняя девушка.  Их подозревают в причастности к совершению жестокого преступления. 

По предварительным данным, 18 сентября, все трое молодых людей выпивали на квартире у погибшей девушки. Во время застолья подозреваемые задумали завладеть жилплощадью. С этой целью они отвезли свою жертву в лес, где несколько раз ударили ее по голове, после чего закопали тело.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

 

 
Теги: Витебск
 
 
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Были задержаны 21-летний парень и 24-летняя девушка. Их подозревают в причастности к совершению жестокого преступления.
 
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