|
Интернет-магазин от А до Я: в Витебске пройдет бесплатный семинар по интернет-торговле
На семинаре интересно, подробно и простым языком ответят на вопросы, которые волнуют предпринимателей:
Спикеры семинара – руководители и специалисты Deal.by, Kabanchik.by, WEBPAY, ActiveCloud и Wunder.
На семинаре вас ждут:
Семинар состоится 4 октября в конференц-зале гостиницы “Лучеса” по адресу: пр. Строителей, 1. Начало регистрации – 10:00. Принять участие в семинаре можно бесплатно, единственное условие – предварительная регистрация на сайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 октября в гостинице Лучеса состоится бесплатный семинар по интернет-торговле Интернет-магазин от А до Я: сайт, платежи, продвижение .
|
Свежие газеты
Архив (Разное)