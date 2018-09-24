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Ночью 27 сентября возле Национальной библиотеки ограничат движение транспорта
Ночью 27 сентября на участке проспекта Независимости, от улицы Филимонова до Калиновского, на три часа ограничат движение транспорта, информирует
При наличии дождя движение транспортных средств ограничат с 0.00 до 3.00.
Ограничение вводится для проведения следственного эксперимента, организованного в рамках расследования уголовного дела по ДТП с травмированным пешеходом. Авария произошла 26 октября 2017 года около 5.00 в районе Национальной библиотеки напротив дома № 116.
СК просит участников дорожного движения заранее учитывать эту информацию при планировании маршрута.
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При наличии дождя движение транспортных средств ограничат с 0.00 до 3.00.
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