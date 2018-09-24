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Пугачева отреклась от сбежавшего из дома "члена семьи"

25.09.2018 16:06 — Разное | UDF  
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Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Режиссер, певец и композитор Александр Левшин познакомился с Аллой Пугачевой еще в 1980 году. Тогда на студии "Мелодия" он участвовал в записи песен Примадонны – "Дежурный ангел", "Усталость", "Как тревожен этот путь". После той совместной работы Алла Борисовна предложила Александру Леонидовичу участвовать в группе "Рецитал" в качестве музыканта. А еще через семь лет он стал постоянным участником сольных выступлений главной певицы страны.

Дольше Александра Левшина с Аллой Пугачевой из музыкантов не работал никто. Он был предан ей всецело – обожал и боготворил. "Я ушел из дому подростком. Жил на гастролях. А оказавшись у Пугачевой, мне показалось, что я попал в семью. Эта моя иллюзия и была моей главной ошибкой", – вздыхает Александр.

И поводов думать так достаточно. "Я был молод, восторжен, романтичен. Даже когда-то произнес такую фразу: "Я буду рядом, пока я нужен". Ну, знаете, это как рыцари, уходя на войну, отдавали даме сердце, – продолжает Левшин. – Но когда Алла Борисовна засияла звездой первой величины, появились большие деньги, она стала отдаляться от тех, кто с ней работал и мы, музыканты, превратились для нее попросту в обслуживающий персонал. А обслуживающий персонал семьей быть не может".

Работая у Пугачевой, он окончил режиссерский факультет ГИТИСа, занялся сочинительством, режиссировал телевизионные передачи (даже получил ТЭФИ!), ставил эстрадные программы и удостоился звания "Заслуженный артист". А потом вдруг Примадонна от него отдалилась. Левшин все не мог понять, почему он, верный рыцарь, больше не нужен.

"Наверное, ей не очень-то нравилось, что у нее за спиной стоит заслуженный артист. В 2010 году Алла Пугачева объявила о прекращении своей концертной деятельности, и все мы отправились восвояси. Через несколько дней я приехал к ней, просил ее, как я выразился, не закрывать историю, предлагал сделать новую программу, петь романсы. Она ответила уклончиво: "Мы еще зажжем с тобой, Саша". Вот так по сей день и "зажигаем", – цитирует Левшина газета "Мир новостей".

Напомним, что в апреле следующего года Алла Пугачева будет отмечать 70-летие. По этому поводу, как говорят в ее окружении, она намерена дать два десятка концертов – от столичного "Крокуса" до Израиля и Америки. Позовет ли она Александра Левшина – большой вопрос.

 
Теги: Новости
 
 
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Режиссер, певец и композитор Александр Левшин познакомился с Алой Пугачевой еще в 1980 году.
 
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