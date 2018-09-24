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Быховские браконьеры с электроудочкой "нарыбачили" на штраф в 70 тысяч долларов

25.09.2018 15:58 — Разное | UDF  
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Снимок носит иллюстративный характер
Шесть лет лишения свободы может грозить рыбакам в Быховском районе, сообщает телеканал «Беларусь 1». Браконьеры занимались рыбалкой с помощью запрещенной электроловильной установки. В общей сложности у нарушителей нашли 77 килограммов речной и озерной рыбы, в том числе более 100 щук и свыше полутысячи штук плотвы.

Ловля электроудочкой относится к числу самых жестоких способов лова. Ущерб, нанесенный природе, оценен в 145 тыс. рублей. Кроме того, браконьеров привлекут к уголовной ответственности.

— В данный момент задержанные находятся под арестом. Это безработные люди, возраст — 55−56 лет. Изъята резиновая лодка, электроловильная установка, незаконно добытая рыба, а также автомобиль «УАЗ-Хантер», — рассказал замначальника Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Радкевич.

 
 
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Шесть лет лишения свободы может грозить рыбакам в Быховском районе.
 
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