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В метро Петербурга активистки обливали мужчин раствором с отбеливателем

25.09.2018 15:51 — Разное | UDF  
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В Санкт-Петербурге прошла акция против свойственной мужчинам привычки сидеть в метро с раздвинутыми ногами (мэнспрединга). Видео размещено на Youtube-канале ее организатора Анны Довгалюк.

На кадрах видно, как девушка обливает раствором с отбеливателем мужчин, которые занимают больше одного места. При этом многие из потерпевших сидят в полупустом вагоне и никому не мешают.

"Во время съемок пострадали 70 особей", — говорится в титрах к ролику. Для акции потребовалось 30 литров воды и 6 литров отбеливателя. Отмечается, что концентрация использованной смеси в 30 раз превышает ту, которая применяется в домашнем хозяйстве.

Анна Довгалюк утверждает, что ролик нацелен на привлечение внимания к "отвратительному явлению, с которым борются во всем мире". По ее мнению, мужскую привычку занимать больше одного места в общественном транспорте, широко раздвинув ноги, можно рассматривать как акт гендерной агрессии и откровенное неуважение к находящимся рядом женщинам. Девушка отмечает, что проблема до сих пор умалчивается в России. Цель видео, по словам активистки, заключается в том, чтобы добиться законодательного запрета и ответственности за мэнспрединг.

 
 
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Видео размещено на Youtube-канале ее организатора Анны Довгалюк.
 
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