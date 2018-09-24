Человеческие останки обнаружены в лесу в Столинском районе

Устанавливается личность мужчины, останки которого были обнаружены в Столинском районе.

Об этом информирует Следственный комитет, который проводит проверку.

Сегодня сообщалось, что местные жители возле деревни Хотомель 24 сентября обнаружили скелетированные человеческие останки.

Предполагается, что останки принадлежат мужчине 1983 года рождения, ранее проживавшим в этой же деревне. С 4 октября 2012 года был в розыске как без вести пропавший, он ушел собирать клюкву и домой не вернулся. Тогда отыскать мужчину не удалось.

Личность мужчины предположительно установлена по фрагментам обнаруженной одежды.