В Дубровенском районе перезахоронили останки военослужащих





Более 70 лет прошло с того времени, как закончилась война, но ее трагические последствия продолжают напоминать о себе. А наша многострадальная земля по-прежнему покоит в своих недрах останки погибших солдат и офицеров.



















К сожалению, остаются неизвестны имена тысяч и тысяч героев, которые пали, не сделав ни шагу назад; тех, кто погиб, не позволив врагу взять высоту; тех, кто ценой жизни спас родную деревню; кто отдал жизнь в жестком бою на передовой. Они не думали о славе, они шли в бой во имя родины, ради ныне живущих.

Тема вечной памяти и ответственности за сегодняшний мирный день стала лейтмотивом траурного митинга у братской могилы в д.Шуховцы. Здесь 21 сентября были перезахоронены останки двух военнослужащих Красной Армии, погибших на территории района в 1943-1944 годах.



















Останки советских воинов были найдены при проведении полевых поисковых работ у д.Сентюры личным составом 52-го отдельного специализированного поискового батальона. Вместе с останками была обнаружена медаль «За боевые заслуги» №441687. Благодаря ей удалось выяснить имя одного из солдат. Согласно справке Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации медалью был награжден Буньков Митрофан Алексеевич, 1901 года рождения, младший сержант. Он был уроженцем Кемеровской области.



















Церемония перезахоронения началась с траурного митинга, который открыла Светлана Рыжанская, заместитель председателя райисполкома, председатель районной организации ОО «Белорусский фонд мира». Она подчеркнула символичность проведения митинга именно 21 сентября, в Международный день мира, и призвала всех свято помнить, какой ценой была оплачена наша мирная жизнь. Эту же мысль продолжил в своем выступлении Игорь Литовчик, военный комиссар по Оршанскому и Дубровенскому району. Обращаясь к молодежи, он сказал: «Если мы сохраним эту память, то можем считать себя настоящими людьми».



















Об огромной работе по сохранению памяти свидетельствуют и цифры. Как сообщил Алексей Яковлевич Гаврутиков, секретарь совета ветеранов, когда создавался мемориал в Шуховцах, были известны имена только 101 похороненного здесь солдата. В реальности их было гораздо больше. Сегодня же на мемориальные доски занесены имена двух тысяч солдат и офицеров Советской Армии, погибших при освобождении Дубровенского района. Из них более 130 фамилий стали известны в текущем году.

Со словами благодарности к присутствующим обратился Сергей Колобов, председатель Осинторфского сельисполкома. А Виктория Храмцова, и.о. первого секретаря Дубровенского РК БРСМ от лица всей молодежи Дубровенщины заверила, что имена героев минувшей войны и их подвиги будут жить вечно.

Заупокойную литию провел иерей Вячеслав Козлов. После чего останки погибших были преданы земле. Память всех погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. После чего на могилу и к мемориальным плитам были возложены венки и цветы.

В этот день светило теплое солнце, шуршала яркая осенняя листва. Мимо проносились автомобили и поезда. Присутствующие на траурном митинге неспешно покидали это святое место, унося с собой мысль о том, что будущее — в мире, добрососедстве и памяти о тех людях, которые погибли, защищая нашу землю в годы войны.

Светлана ШУРПАКОВА.