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«Полежишь в нём минут 5-10, и забываешь о проблемах насущных»: рассказываем про СПА в комнате под ульями

25.09.2018 16:04 — Разное | СТВ  
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Логойское лесничество регулярно посещают иностранные гости. Зачем,  рассказываем в программе «Центральный регион».

Здесь есть собственное производство, на котором главные сотрудники – пчелы. 65 семей в этом году дали 1250 килограммов меда, а некоторым желающим даже больше –

возможность расслабиться во время необычных спа-процедур в комнате уле-терапии.

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Геннадий Зеленко, лесничий Околовского лесничества Логойского лесхоза:
Принцип работы основан на использовании пчелиного биополя и аромата улья.

Непосредственного контакта с пчелами нет.

То есть любой человек может там находиться – отдыхать, восстанавливать силы. Испытано, что когда полежишь в нем минут 5-10, расслабляет, и ты забываешь о проблемах насущных.

Но расслабляться по-настоящему лесничим и другим сотрудником лесхоза приходится редко. Ведь как раз от них работа точно в лес не убежит.

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Решили сходить в лес за елочкой или развести костер? На территории Логойского лесхоза работают квадрокоптер и фотоловушки

 
 
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Логойское лесничество регулярно посещают иностранные гости. Зачем, рассказываем в программе «Центральный регион». Здесь есть собственное производство, на...
 
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