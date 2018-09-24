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«Лось подходит на метров 30»: показываем особенности белорусской рыбалки, охоты и бани в Логойском лесхозе

25.09.2018 15:54 — Разное | СТВ  
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Охотничий комплекс в деревне Росохи уже 10 лет не бывает пуст. А одно из направлений работы Логойского лесхоза – развитие местного туризма, рассказали в программе «Центральный регион». «Лось подходит на метров 30»: показываем особенности белорусской рыбалки, охоты и бани в Логойском лесхозе

Эта белорусская Швейцария привлекает не только соотечественников,

но и гостей из-за рубежа, которые, рассказывают егеря, на привал регулярно останавливаются здесь.

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«Лось подходит на метров 30»: показываем особенности белорусской рыбалки, охоты и бани в Логойском лесхозе

«Лось подходит на метров 30»: показываем особенности белорусской рыбалки, охоты и бани в Логойском лесхозе
На берегу живописного водоема гости могут не только познакомиться с окрестностями, но и, например,

порыбачить, узнать, что такое «Белорусская баня» и даже пойти с ружьем на лося.

«Лось подходит на метров 30»: показываем особенности белорусской рыбалки, охоты и бани в Логойском лесхозе

«Лось подходит на метров 30»: показываем особенности белорусской рыбалки, охоты и бани в Логойском лесхозе

«Лось подходит на метров 30»: показываем особенности белорусской рыбалки, охоты и бани в Логойском лесхозе
Александр Пекарт, егерь Нестановического лесничества Логойского лесхоза:
Приезжает к нам охотовед, есть еще егеря. Мы проводим охоту. Сейчас у нас открыта охота на косулю, лося. Егеря могут подозвать лося. Даже лось подходит на метров 30.

В летнее время на 3 месяца, все выходные забронированы. А в будние дни – свободно.

Можно за сутки позвонить. Мы место забронируем – приезжайте, отдыхайте!

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Теги: знакомства
 
 
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Охотничий комплекс в деревне Росохи уже 10 лет не бывает пуст. А одно из направлений работы Логойского лесхоза – развитие местного туризма, рассказали в программе...
 
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