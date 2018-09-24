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«Лось подходит на метров 30»: показываем особенности белорусской рыбалки, охоты и бани в Логойском лесхозе
Охотничий комплекс в деревне Росохи уже 10 лет не бывает пуст. А одно из направлений работы Логойского лесхоза – развитие местного туризма, рассказали в программе
но и гостей из-за рубежа, которые, рассказывают егеря, на привал регулярно останавливаются здесь.
Можно за сутки позвонить. Мы место забронируем – приезжайте, отдыхайте!
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«Лось подходит на метров 30»: показываем особенности белорусской рыбалки, охоты и бани в Логойском лесхозе
Охотничий комплекс в деревне Росохи уже 10 лет не бывает пуст. А одно из направлений работы Логойского лесхоза – развитие местного туризма, рассказали в программе...
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