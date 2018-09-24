Прямые линии в Вороновском районе





28 сентября с 10.00 до 11.00 начальник отдела архитектуры и строительства Вороновского райисполкома Светлана Николаевна НЕВОШ по телефону 2-20-44 проведет прямую линию по вопросам строительства жилья, газификации.

28 сентября с 15.00 до 17.00 заместитель начальника Вороновского РОВД по ИРиКО, подполковник милиции Тадеуш Францевич ШИЛОБРИТ по телефону 2-15-77 проведет прямую линию с жителями Вороновского района.

29 сентября с 9.00 до 12.00 заместитель председателя Вороновского райисполкома, курирующий вопросы строительства, газификации, жилищно-коммунального хозяйства, Гражина Михайловна КРАХМАЛЬЧИК по телефону 2-12-73 проведет прямую линию.