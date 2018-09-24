После летнего перерыва возобновятся профсоюзные правовые приемы





В четверг 27 сентября более сотни правовых инспекторов труда Федерации профсоюзов Беларуси окажут бесплатную юридическую помощь гражданам по всей стране.

Юристы ФПБ проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Напомним, такую форму работы профсоюзные правовые инспекторы практикуют с марта 2015 года. Как правило, приемы проходят каждый последний четверг месяца как в районных, городских объединениях профсоюзов, так и непосредственно в организациях, находящихся на территории районов и городов.

Место и время проведения консультаций можно узнать на портале Федерации профсоюзов Беларуси 1prof.by, а также позвонив в районные или городские объединения профсоюзов своего города или района.

Только за первое полугодие 2018 профсоюзными юристами дано почти 80 тыс. консультаций по трудовым и связанным с ними вопросам. В пользу работника разрешены 58 дел в судебных инстанциях, в которых интересы граждан представляли профсоюзные правовые инспекторы труда. При непосредственном участии профсоюзов восстановлено на работе 39 человек, возвращено невыплаченных или незаконно удержанных денежных средств в сумме более 2 млн рублей.

С ноября прошлого года в ряде регионов во время правовых приемов к профсоюзным юристам присоединяются сотрудники прокуратуры. В первом полугодии 2018 профсоюзными юристами и прокурорами было проведено 389 совместных правовых приема. Такая форма работы позволила более оперативно решать проблемы обратившихся. Приоритетными направлениями сотрудничества двух ведомств стали соблюдение нанимателями гарантий в области труда, порядка и сроков выплаты заработной платы, а также всех сумм, причитающихся работнику при увольнении.

Пресс-служба Федерации профсоюзов Беларуси.