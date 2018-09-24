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Перспективные улицы Новополья

25.09.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Перспективные улицы Новополья

В сельском населенном пункте Новополье появят-ся новые инженерные сети  увеличенной мощности. Об этом корреспонденту районной газеты сообщила заместитель председателя райисполкома Гражина Крахмальчик.

Квартал индивидуальной застройки недалеко от Вороново не новый. Он граничит с землями, предоставленными Вороновскому колледжу (тогда СПТУ-190) для ведения учебного хозяйства. Первые участки жители поселка получили еще в 90-е. Сегодня там 15 жилых домов, три строятся и еще порядка двух десятков земельных участков могут быть предоставлены гражданам. Расположение Новополья довольно выгодное — близко к райцентру, от проезжей части отделяет лесополоса. В прошлом году здесь оборудован остановочный пункт. А в ближайшие год-два населенный пункт ожидают изменения. В целях поддержки и дальнейшего развития индивидуального жилого строительства он будет обеспечен инженерными коммуникациями.  

— С учетом уже сложившейся застройки и перспективы развития территории в прошлом году был разработан проект на строительство распределительных сетей в Новополье — энерго-, газо-, водоснабжения, — рассказала Гражина Михайловна. —  За основу взята схема генплана этого сельского населенного пункта 1993 года. Проект уже прошел экспертизу. В этом году планируется приступить к работам по обустройству сетей водоснабжения за счет средств областного  бюджета. В следующем — начнут замену сетей и строительство  трансформаторной подстанции энергетики. Газификация Новополья будет включена в программу УП «Гроднооблгаз» на 2019 год.

Территория малоэтажной застройки с обустроенной инфраструктурой станет более привлекательной для желающих получить земельный участок и построить свой дом вблизи райцентра, на одной из существующих улиц Новополья — Зеленой, Сосновой, Лесной, Лидской.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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В сельском населенном пункте Новополье появят-ся новые инженерные сети  увеличенной мощности. Об этом корреспонденту районной газеты сообщила заместитель...
 
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