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Все ли недочеты прошлой зимы учли вороновские коммунальники?

25.09.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Все ли недочеты прошлой зимы учли вороновские коммунальники?

Несколько недель остается до начала отопительного сезона. К этому времени должны быть готовы дома, теплоузлы, теплотрассы… Все ли недочеты прошлой зимы учли вороновские коммунальники, интересуемся у главного инженера Вороновского РУП ЖКХ М.Э. Бурча.

— В апреле на заседании облисполкома губернатором была поставлена задача завершить подготовку к осенне-зимнему периоду не позднее сентября. Марьян Эдвардович, как обстоят дела в нашем районе?

— На сегодняшний день готовность к осенне-зимнему периоду у нас стопроцентная. Паспорта готовности всех 22 теплоисточников уже имеются. Причем 14 из них прошли проверку не только Энергонадзора, но и Госпромнадзора. Такие же документы получил и жилфонд — теплопотребители. Кроме важных вопросов теплоснабжения, большое внимание уделяется водообеспечению и водоотведению, содержанию уличной дорожной сети, ремонту жилищного фонда… По каждому из этих направлений был разработан план. Что касаемо отопления, проведены гидравлические испытания тепловых сетей, промывка котельного оборудования, подготовка центральных и домовых тепловых пунктов, ремонт котла на котельной №1, поверка приборов учета.

— Сегодня любое производство ищет пути снижения затрат. Какие мероприятия запланированы либо проводятся вашим теплоснабжающим предприятием?

— В первую очередь это модернизация малоэффективных котельных, где себестоимость тепловой энергии возможно снизить. Такую практику мы начали с 2016 года. Установлены котлы на щепе в Заболотской больнице сестринского ухода, Дотишском учреждении культуры, Клайшанской школе. Наши надежды оправдались — себестоимость снизилась в среднем наполовину. Сейчас ведутся работы по установке котла на щепе в Погородно. Модернизация ожидается на котельных в Жирмунах, Беняконях и Наче. В этих деревнях мы обслуживаем объекты социальной сферы.

— Подобные изменения очень затратны для предприятия?

— Безусловно. Только котел стоит около 27 тысяч рублей, что уж говорить об окончательной сумме. 

— В прошлом году шла речь о завершении замены теплотрасс. Удалось реализовать намеченные планы?

— В нынешнем году мы заменили более 500 метров их в Вороново, Радуни, Бастунах. И поставили в этом вопросе точку — замена стопроцентная.

— Это, конечно, важно в выполнении норм тепловых потерь. Кстати, а каков их уровень по итогам минувшего отопительного сезона?

— Установленную норму в 10% мы выполняем.

— Для потребителя одной из возможностей сэкономить на самой затратной части жировки является установка приборов регулирования и учета тепловой энергии. Обеспечен ли жилфонд этими приборами?

— Вопрос с установкой общедомовых счетчиков закрыт еще в 2016 году. Индивидуальные приборы учета тепловой энергии установлены в восьми многоквартирных домах райцентра — в новостройках. Практика расчета по ним такова: после заключения договоров с владельцами квартир в начале отопительного сезона снимаются показания с индивидуальных счетчиков, расчет же за отопление производится по показаниям общедомового прибора учета, а в конце сезона происходит повторное снятие показаний с индивидуальных счетчиков и перерасчет сумм оплаты.

— Довольно сложно.

— По этой причине, а также из-за того, что производить регулярную поверку этих приборов в специализированных организациях должны сами граждане и за свой счет, многие отказались от данной формы расчета. И на уведомление нашего предприятия о перезаключении договоров пришли отказы. Буквально на днях снова будем проводить собрания жильцов и обсуждать этот вопрос.

— Какие еще ноу-хау появились на вооружении коммунальников?

— В планах предприятия — завершение установки приборов диспетчеризации. Это позволит контролировать работу тепловых пунктов в многоквартирных домах Вороново и Радуни. Пока ими оборудованы 23 дома, своей очереди ждут еще 45. На закупку необходимых приборов требуется более 52 тысяч рублей.

— Над устранением каких недочетов прошлой зимы работали в нынешний подготовительный сезон?

— Отопительный период 2017-2018гг. прошел без серьезных сбоев и аварий. Но проблемы все-таки были. Заготовленной древесины оказалось недостаточно, поставка топлива шла напряженно. Сегодня практически все сельские котельные обеспечены топливом на 100%. Мы уже имеем свыше 12 тысяч кубов дров, шесть из которых складированы в Вороново. Заранее перерабатываем на щепу, чтобы сделать определенный ее запас на случай поломки специального оборудования.

— Да и функционирование недавно открытой котельной на местных видах топлива в райцентре потребует увеличения темпов заготовки щепы.

— Мы это учли. В июне приобрели еще один щеподробильный комплекс, а также сортиментовоз для подвозки дров. Постараемся, чтобы предстоящую зиму земляки провели с комфортом и в тепле.

Беседовала Галина ШЛЕМПО.

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Несколько недель остается до начала отопительного сезона. К этому времени должны быть готовы дома, теплоузлы, теплотрассы… Все ли недочеты прошлой зимы учли...
 
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