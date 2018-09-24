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Первым смартфоном с графеновым аккумулятором может стать флагман Honor
На выставке IFA 2018 бренд Honor
Вице-президент Honor, Шонг Цзюнь Мин (Xiong Junmin), сегодня заявил, что в Honor Magic 2 «будут представлены технологии на основе графена». Из этого журналист Gizmochina сделал вывод, что речь может идти о графеновом аккумуляторе.
Впервые Huawei (Honor является брендом компании) заговорила о прорыве в разработке аккумуляторов с использованием графена в 2016 году. За счет термостойких технологий специалистам удалось снизить температуру батарей и удвоить срок их службы. Замеры производителя показали, что батареи с графеном удерживают более 70% емкости после более двух тысяч циклов перезарядки при 60 °C.
Возможно, в Honor Magic 2 эти технологии сумеют совместить с функцией ускоренной зарядки (на 40 Вт) и обеспечить аккумулятору более низкие температуры.
Еще одно возможное применение графена в Honor Magic 2 — общее охлаждение всего смартфона, особенно при выполнении «тяжелых» задач вроде игр. Gizmochina пишет, что графен по многим показателям превосходит существующие решения охлаждения внутреннего пространства смартфонов, при этом дешевле в производстве и тоньше. Последнее позволит существенно не увеличивать толщину новых аппаратов.
Полноценная презентация Honor Magic 2 состоится 26 октября. Ожидается, что устройство получит процессор Kirin 980, экранный сканер отпечатков пальцев и выдвигающийся блок камер.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Honor:
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Презентация Honor Magic 2 пройдет 26 октября.
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