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В Беларуси летом оздоровились более 380 тыс. детей

25.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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В Беларуси нынешним летом оздоровились 381 400 детей — на 13,5 тыс. больше, чем в 2017 году. Об этом сообщил журналистам директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

«В 2018 году летнее оздоровление прошли 381 400 детей, в том числе 161 тыс. — в лагерях с круглосуточным пребыванием, 220,5 тыс. — в лагерях с дневным пребыванием. Это на 13,5 тыс. детей больше, чем в 2017 году. При планировании летней оздоровительной кампании мы используем заявительный принцип. Отрадно, что количество желающих оздоровиться ежегодно увеличивается. Это свидетельствует о спросе на данный вид отдыха», — сказал Геннадий Болбатовский.

Особое внимание уделялось сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. «Более 13,5 тыс. детей этих категорий прошли летнее оздоровление, что выше запланированных цифр более чем на 11%. Кроме того, в лагерях различных типов оздоровились более 4 тыс. детей-инвалидов, — на 17% выше плановых цифр», — привел данные директор.

 
 
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В Беларуси нынешним летом оздоровились 381 400 детей — на 13,5 тыс. больше, чем в 2017 году. Об этом сообщил журналистам директор Республиканского центра по...
 
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