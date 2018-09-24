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Бабич: я готов делать все, чтобы отношения между Беларусью и Россией были по-настоящему братскими

25.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Михаил Бабич перед церемонией вручения верительных грамот Президенту Беларуси Александру Лукашенко заявил журналистам, что готов делать все, чтобы отношения между двумя странами были по-настоящему братскими, передает корреспондент БЕЛТА.

«Я тот человек, который настроен на то, чтобы сделать все для того, чтобы наши отношения по-настоящему были братскими, чтобы они укреплялись, была и полноценная экономическая интеграция, и в той части, в которой возможно, развивался наш политический союз», — сказал Михаил Бабич.

Он подчеркнул, что сотрудничество в формате Союзного государства должно быть наполнено реальным содержанием, чтобы объединение не было неким виртуальным проектом, а приносило пользу гражданам двух стран.

 
 
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Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Михаил Бабич перед церемонией вручения верительных грамот Президенту Беларуси Александру Лукашенко заявил...
 
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