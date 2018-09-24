Лукашенко: Беларусь нацелена на диалог со всеми партнерами без давления и двойных стандартов

Беларусь нацелена на диалог со всеми партнерами без давления и двойных стандартов. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы не делаем выбор между Востоком и Западом, стремимся выстраивать со всеми партнерами без исключений равноправные политические и взаимовыгодные экономические отношения. Нацелены на диалог без давления и принуждения, двойных стандартов и вмешательства во внутренние дела суверенных государств», — заявил белорусский лидер.