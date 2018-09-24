|
Основатели Instagram объявили об уходе из компании
25.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
Основатели соцсети Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили об уходе из компании. Об этом сообщает BBC.
Предприниматели Кевин Систром и Майк Кригер основали фотоприложение Instagram в 2010 году, а в 2012-м его приобрел Facebook за $1 млрд. Их уход может больно ударить по самому Facebook, который и без того в последнее время оказался в центре скандала с утечкой личных данных пользователей.
Между тем аналитики называют Instagram одним из лучших приобретений Марка Цукерберга и главной надеждой Facebook.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основатели соцсети Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили об уходе из компании. Об этом сообщает BBC. Предприниматели Кевин Систром и Майк Кригер основали...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)