Основатели Instagram объявили об уходе из компании

Основатели соцсети Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили об уходе из компании. Об этом сообщает BBC.

Предприниматели Кевин Систром и Майк Кригер основали фотоприложение Instagram в 2010 году, а в 2012-м его приобрел Facebook за $1 млрд. Их уход может больно ударить по самому Facebook, который и без того в последнее время оказался в центре скандала с утечкой личных данных пользователей.

Между тем аналитики называют Instagram одним из лучших приобретений Марка Цукерберга и главной надеждой Facebook.