Милиция ищет сбежавших из Могилевской областной психиатрической больницы троих подростков

Управлением уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома и Ленинским РОВД Могилева разыскиваются трое несовершеннолетних, сбежавших из Могилевской областной психиатрической больницы. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД облисполкома.

17-летние Иван Янковский и Алексей Астапенко, а также 16-летний Кирилл Макарь 24 сентября примерно в 18.00, разбив окно на первом этаже, самовольно ушли из отделения больницы, где находились на обследовании.