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Милиция ищет сбежавших из Могилевской областной психиатрической больницы троих подростков
25.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
Управлением уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома и Ленинским РОВД Могилева разыскиваются трое несовершеннолетних, сбежавших из Могилевской областной психиатрической больницы. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД облисполкома.
17-летние Иван Янковский и Алексей Астапенко, а также 16-летний Кирилл Макарь 24 сентября примерно в 18.00, разбив окно на первом этаже, самовольно ушли из отделения больницы, где находились на обследовании.
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Управлением уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома и Ленинским РОВД Могилева разыскиваются трое несовершеннолетних, сбежавших из Могилевской...
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