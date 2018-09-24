Немецкие банки профинансируют белорусский бизнес

Банк Москва-Минск и немецкий банковский консорциум профинансируют белорусские компании.

Базовое соглашение подписали Банк Москва-Минск и немецкий банковский консорциум AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft 18 сентября 2018 года во Франкфурте-на-Майне. Со стороны ОАО «Банк Москва-Минск» соглашение подписал председатель правления Игорь Лихогруд, со стороны АКА Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH — управляющий директор Марк Венгжик.

В рамках данного соглашения Банк Москва-Минск сможет профинансировать внешнеторговые контракты своих клиентов с контрагентами из стран Европейского союза и Европейской ассоциации свободной торговли. Долгосрочные целевые ресурсы со страховым покрытием экспортных кредитных агентств будут предоставляться на приобретение основных средств и реализацию инвестиционных проектов в Беларуси. За счет данных «связанных» кредитов будут финансироваться до 85% цены контракта, а также расходы по страхованию кредита.