Туризм в Беларуси

В Беларуси на начало 2018 года осуществляли туристическую деятельность 1444 организации, услугами которых воспользовались более 2 млн туристов и экскурсантов.

Численность белорусов, выезжавших за рубеж, составила 727,5 тыс. человек. Белорусы посетили 117 стран мира. Наиболее посещаемыми зарубежными странами были Турция, Египет, Украина, Болгария, Российская Федерация, Польша, Испания, Греция, Черногория, Чехия, Литва и Италия.

Средняя продолжительность пребывания белорусских туристов составила 8 дней.