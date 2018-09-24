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В Жлобинском районе проходит акция МЧС «Молодёжь за безопасность»
25.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В районе стартовала республиканская акция МЧС «Молодёжь за безопасность». Приурочена она образованию Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, которая отмечает свой 17-й день рождения.
В ходе проведения акции юные спасатели и работники МЧС побывают в домах многодетных семей, ветеранов ВОВ, одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов и помогут им в бытовых вопросах. Расскажут ребята о своей деятельности в социальных приютах, домах-интернатах, общеобразовательных и других учреждениях, а работники РОЧС проведут обучающие занятия. Такие же мероприятия пройдут и в местах массового пребывания людей: центре детского творчества, кинотеатре, на открытых площадках, парке.
Продлится акция до 12 октября
Анна ШМИГИРЁВА
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В районе стартовала республиканская акция МЧС «Молодёжь за безопасность». Приурочена она образованию Белорусской молодежной общественной...
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