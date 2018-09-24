Медики из Лиды пять дней боролись за жизнь пострадавшего в ДТП парня, однако спасти его не удалось

Один из сбитых в Лидском районе пешеходов скончался в больнице, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

ДТП произошло 18 сентября в агрогородке Бердовка: легковой автомобиль Renault совершил наезд на двух мужчин. Один из пострадавших был доставлен в травматологическое отделение, второй – в реанимацию Лидской ЦРБ.

«Житель деревни Большие Князюковцы от полученных телесных повреждений 23 сентября в больнице умер», – сказали в МВД.

Как ранее сообщал Sputnik , водитель машины в момент ДТП был трезв, а сбитые мужчины в нарушение правил дорожного движения не были обозначены световозвращающими элементами.