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Медики из Лиды пять дней боролись за жизнь пострадавшего в ДТП парня, однако спасти его не удалось

25.09.2018 — Разное | Lida.Info  
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Медики из Лиды пять дней боролись за жизнь пострадавшего в ДТП парня, однако спасти его не удалось

Один из сбитых в Лидском районе пешеходов скончался в больнице, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

ДТП произошло 18 сентября в агрогородке Бердовка: легковой автомобиль Renault совершил наезд на двух мужчин. Один из пострадавших был доставлен в травматологическое отделение, второй – в реанимацию Лидской ЦРБ.

«Житель деревни Большие Князюковцы от полученных телесных повреждений 23 сентября в больнице умер», – сказали в МВД.

Как ранее сообщал Sputnik, водитель машины в момент ДТП был трезв, а сбитые мужчины в нарушение правил дорожного движения не были обозначены световозвращающими элементами.

 
 
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Один из сбитых в Лидском районе пешеходов скончался в больнице, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси. ДТП произошло 18 сентября в...
 
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