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Медики из Лиды пять дней боролись за жизнь пострадавшего в ДТП парня, однако спасти его не удалось
Один из сбитых в Лидском районе пешеходов скончался в больнице, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.
«Житель деревни Большие Князюковцы от полученных телесных повреждений 23 сентября в больнице умер», – сказали в МВД.
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Один из сбитых в Лидском районе пешеходов скончался в больнице, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси. ДТП произошло 18 сентября в...
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