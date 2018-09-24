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Посол России в Беларуси: Нужна полноценная экономическая интеграция

25.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь не делает выбора между Западом и Востоком. Такое заявление сделал Александр Лукашенко, когда принимал верительные грамоты у послов 12-ти стран. В их числе был и диппредставитель из России, передает телеканал «МИР 24». Отношения Минска и Москвы Лукашенко поставил другим в пример.

«Мы совместно созидаем достойное будущее для наших братских народов, бережем близкие и понятные нам ценности, развиваем интеграционные процессы в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза и иных объединений. Я очень рассчитываю на то, что новый российский посол сделает все от него зависящее, чтобы приумножить уже достигнутое на этом пути, придать новый импульс взаимодействию во всех сферах. Тем более с президентом России Владимиром Путиным совсем недавно мы провели обстоятельные переговоры по белорусско-российским отношениям и достигли договоренностей по всем вопросам, стоящим в повестке дня», – сказал Александр Лукашенко.

Новый посол России в Беларуси Михаил Бабич заявил журналистам, что готов делать все для сохранения братских отношений между странами. Сотрудничество в формате Союзного государства, по его словам, должно приносить пользу гражданам.

«Я человек, который настроен на то, чтобы сделать все для того, чтобы наши отношения по-настоящему были братскими, чтобы они укреплялись, чтобы была полноценная экономическая интеграция, чтобы в той части, в которой возможно, развивался наш политический союз, чтобы Союзное государство было наполнено реальным содержанием», – отметил дипломат.

Напомним, Михаил Бабич сменил на посту посла Александра Сурикова, который проработал в Минске 12 лет.




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Теги: Минск
 
 
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Михаил Бабич заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы Союзное государство было наполнено реальным содержанием.
 
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