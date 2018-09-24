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Посол России в Беларуси: Нужна полноценная экономическая интеграция
25.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Беларусь не делает выбора
«Мы совместно созидаем достойное будущее для наших братских народов, бережем близкие и понятные нам ценности, развиваем интеграционные процессы в рамках
«Я человек, который настроен на то, чтобы сделать все для того, чтобы наши отношения по-настоящему были братскими, чтобы они укреплялись, чтобы была полноценная экономическая интеграция, чтобы в той части, в которой возможно, развивался наш политический союз, чтобы Союзное государство было наполнено реальным содержанием», – отметил дипломат.
Напомним, Михаил Бабич сменил на посту посла Александра Сурикова, который проработал в Минске 12 лет.
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Михаил Бабич заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы Союзное государство было наполнено реальным содержанием.
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