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Всё, что знаем – в рюкзачок
25.09.2018 — Разное | Свислочская газета
Завершилась республиканская акция МЧС «В центре внимания – дети!». Третий ее этап проходил в ДЦРР г. Свислочи, яслях-саду № 2 г. Свислочи, Порозовском и Новодворском детских садах.
Работники Свислочского районного отдела по ЧС совместно с педагогами провели ряд мероприятий под названием «Учимся безопасности, играя». Игры, конкурсы, викторины, тематические спектакли, спортивные конкурсы – то, чем заинтересовывали детей, увлекая в страну безопасности. Ребята демонстрировали свои знания, практические навыки в спасении игрушек и вызове пожарных.
В игровой форме малыши определяли, какие предметы опасны, вырабатывали алгоритм действий в случае пожара. А чтобы лучше все усвоилось, спасатели подарили детям книжки-раскраски и практическое пособие «Рюкзачок безопасности».
Марина ЯНЮК.
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Завершилась республиканская акция МЧС «В центре внимания – дети!». Третий ее этап проходил в ДЦРР г. Свислочи, яслях-саду № 2 г. Свислочи, Порозовском и...
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