Всё, что знаем – в рюкзачок





Завершилась республиканская акция МЧС «В центре внимания – дети!». Третий ее этап проходил в ДЦРР г. Свислочи, яслях-саду № 2 г. Свислочи, Порозовском и Новодворском детских садах.

Работники Свислочского районного отдела по ЧС совместно с педагогами провели ряд мероприятий под названием «Учимся безопасности, играя». Игры, конкурсы, викторины, тематические спектакли, спортивные конкурсы – то, чем заинтересовывали детей, увлекая в страну безопасности. Ребята демонстрировали свои знания, практические навыки в спасении игрушек и вызове пожарных.





В игровой форме малыши определяли, какие предметы опасны, вырабатывали алгоритм действий в случае пожара. А чтобы лучше все усвоилось, спасатели подарили детям книжки-раскраски и практическое пособие «Рюкзачок безопасности».



Не остались без внимания и работники детских дошкольных учреждений, с которыми спасатели провели дополнительные инструктажи.

Марина ЯНЮК.