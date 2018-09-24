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Всё, что знаем – в рюкзачок

25.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Всё, что знаем – в рюкзачок

Завершилась республиканская акция МЧС «В центре внимания – дети!». Третий ее этап проходил в ДЦРР г. Свислочи, яслях-саду № 2 г. Свислочи, Порозовском и Новодворском детских садах.

 

Работники Свислочского районного отдела по ЧС совместно с педагогами провели ряд мероприятий под названием «Учимся безопасности, играя». Игры, конкурсы, викторины, тематические спектакли, спортивные конкурсы – то, чем заинтересовывали детей, увлекая в страну безопасности. Ребята демонстрировали свои знания, практические навыки в спасении игрушек и вызове пожарных.

 

Всё, что знаем – в рюкзачок

 

В игровой форме малыши определяли, какие предметы опасны, вырабатывали алгоритм действий в случае пожара. А чтобы лучше все усвоилось, спасатели подарили детям книжки-раскраски и практическое пособие «Рюкзачок безопасности».


Не остались без внимания и работники детских дошкольных учреждений, с которыми спасатели провели дополнительные инструктажи.

 

Марина ЯНЮК.

 
 
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Завершилась республиканская акция МЧС «В центре внимания – дети!». Третий ее этап проходил в ДЦРР г. Свислочи, яслях-саду № 2 г. Свислочи, Порозовском и...
 
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