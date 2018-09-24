Брестская область и Армения в январе-июле на треть увеличили товарооборот

Брестская область и Армения в январе-июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на треть нарастили внешнеэкономический товарооборот. Об этом сегодня сообщил председатель Брестского областного Совета депутатов Юрий Наркевич на встрече с армянской делегацией во главе с заместителем председателя Национального собрания Армении Эдуардом Шармазановым, передает корреспондент БЕЛТА.



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"За январь-июль текущего года товарооборот Брестской области и Армении составил более $1,7 млн, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Мы поставляем мясо-молочную продукцию, мебель, плиты ДСП, детские игрушки и другие товары. Несмотря на рост темпов торговли, потенциал нашего сотрудничества реализован не в полной мере. Рассчитываем, что сегодняшняя встреча послужит импульсом для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Юрий Наркевич.

В свою очередь Эдуард Шармазанов отметил, что Армения заинтересована в налаживании более тесных связей с регионами Беларуси. "Парламентарии должны сделать все возможное, чтобы наши регионы взаимодействовали. Без этого невозможно тесное межгосударственное сотрудничество. Примеры есть. Брестская и Араратская области имеют контакты, но, думаю, это взаимодействие нужно поставить на более крепкие рельсы", - считает глава армянской делегации.

Стороны намерены детально обсудить проекты для дальнейшего сотрудничества в различных отраслях экономики, социальной сфере. Армянские парламентарии запланировали сегодня посещение УП "Гефест-Техника", ООО "СТиМ". Обязательным пунктом программы является поход в мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". "В свой каждый визит в Брест обязательно посещаем священную землю цитадели. Великая Победа, Брестская крепость являются символами мужества не только белорусского, но и армянского народа. Для нас очень важно чтить эти традиции, почитать героев, защитников Отечества", - подчеркнул Эдуард Шармазанов.