День информирования читателей библиотеки

С июня 2018 года Брестская областная библиотека им. М. Горького сотрудничает с областной нотариальной палатой в совместном проекте, который так и называется «День информирования читателей». Библиотекари и нотариусы сообща решают проблемы правового воспитания и юридической поддержки наших граждан, особенно наименее защищённых социальных групп населения: женщин, пенсионеров, инвалидов. Для того чтобы получить бесплатную консультацию и конкретную помощь у нотариуса, необходимо быть читателем областной библиотеки либо записаться в библиотеку.



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Проект продлится до конца года. Спешите, ещё 4 раза можно воспользоваться бесплатной помощью!

Консультации у нотариуса проводятся в последний четверг месяца (очередная консультация 27.09.2018)

с 10.00 до 12.00 на 1-м этаже в кабинете № 3 (бульвар Космонавтов, 48).

Предварительная запись по телефону: +375 162 57 48 77