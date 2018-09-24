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Сложнотехнические товары надлежащего качества можно будет вернуть в течение 30 дней

25.09.2018 17:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Беларуси вернуть сложнотехнические товары надлежащего качества можно будет в течение 30 дней, сообщила сегодня журналистам начальник юридического отдела ОО "Городское общество защиты потребителей" Ольга Иващенко, передает корреспондент БЕЛТА.


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Сложнотехнические товары надлежащего качества можно будет вернуть в течение 30 дней

Такая норма предусмотрена законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О защите прав потребителей". Он вступает в силу 23 декабря. "Изменения в закон внесут ясность как для потребителя, так и продавца. В частности, законодательно отрегулированы вопросы относительно сроков проведения проверки качества товаров по заявлению потребителя. Теперь такая проверка будет проводиться в течение 7 дней вместо 14-ти. Также упрощен порядок возврата дорогостоящих и сложнотехнических товаров надлежащего качества. К примеру, ранее чтобы вернуть холодильник, необходимо было наличие существенных дефектов. Сейчас появится возможность вернуть такой товар при наличии даже несущественных недостатков, но только в течение 30 дней с момента приобретения товара", - рассказала Ольга Иващенко.

По ее словам, много вопросов всегда возникает при проведении гарантийного ремонта. "Теперь четко прописано, что он не должен превышать 30 дней. Также в законе нашел отражение вопрос возврата денежных средств за некачественный товар в той же форме, в которой потребитель приобретал товар. При этом наличие паспорта или документа, удостоверяющего личность, необходимо только в случае, когда паспортные данные зафиксированы в договоре", - уточнила начальник юротдела.

Предусматривается также право потребителя на односторонний отказ от договора о выполнении работы (услуги) при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов. "Все это создаст дополнительную возможность урегулирования споров между сторонами в досудебном порядке", - резюмировала Ольга Иващенко.

 
 
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В Беларуси вернуть сложнотехнические товары надлежащего качества можно будет в течение 30 дней, сообщила сегодня журналистам начальник юридического отдела ОО...
 
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