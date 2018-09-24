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В Бресте провели первый женский турнир по айсштоку

25.09.2018 17:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Ранним воскресным утром 23 сентября в городском парке Бреста состоялся первый женский турнир по айсштоку (броски на точность) с участием спортсменок из четырёх известных фирм и активных любительниц этого вида спорта, выступающих по личной инициативе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59129.php

В Бресте провели первый женский турнир по айсштоку

Броски штоков на точность - второй вид традиционных соревнований после командных игр в 6 эндов. Есть 4 упражнения по шесть бросков в каждом, которые развивают точность метаний тяжёлых спортивных снарядов в определённые места игрового поля.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59129.php

В Бресте провели первый женский турнир по айсштоку

Активность и упорство на тренировках позволили спортсменкам УП "Брестстройпроект" победить в командном зачёте! 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59129.php

В Бресте провели первый женский турнир по айсштоку

Вторые - ОАО "Стройтрест №8", третьими стали девушки из ОАО "Брестский мясокомбинат". Четвёртое место у КПУП "Брестский мусороперерабатывающий завод".

В индивидуальном зачёте победительницей стала Елена Горонькина, член сборной Республики Беларусь по айсштоку! Второе место у Алеси Гутник (Стройтрест №8), она занимается этим спортом несколько лет. Третье место заняла Инга Гапонюк ("Брестстройпроект"), которая за несколько месяцев освоила технику бросков и заслуженно завоевала бронзовую медаль этого турнира.

 
Теги: Брест
 
 
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Ранним воскресным утром 23 сентября в городском парке Бреста состоялся первый женский турнир по айсштоку (броски на точность) с участием спортсменок из четырёх...
 
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