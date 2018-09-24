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В Рогачёве на пожаре погиб ребёнок

25.09.2018 — Разное | Новости Ветки  
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В Рогачёве на пожаре погиб ребёнок

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25 сентября в 07-55 спасатели Рогачевского районного подразделения по ЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома по улице Школьная, деревни Юдичи, Рогачевского района.  

По прибытии к месту вызова первых подразделений МЧС наблюдалось открытое горение деревянного жилого дома. По предварительной информации в домовладении проживает женщина, 1988 года рождения, с мужем, 1992 года рождения, а так же 4 детьми: 2009, 2010, 2011 и 2014 годов рождения.

Предположительно, в момент возникновения пожара отец детей находился на работе, мать повела трех старший детей в школу, а в доме остался один младший ребенок.

При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в горящей жилой комнате, в углу на полу, работниками МЧС обнаружено тело ребенка, 2014 года рождения.

Пожар был ликвидирован спасателями. В результате пожара огнем уничтожены кровля и потолочное перекрытие дома, повреждены стены и имущество в доме. Причина пожара устанавливается. Проверку проводит следственно-оперативная группа. 

Самое большое наше богатство, за которое мы готовы пожертвовать собой, вкладывая в него всю свою душу – это дети. Гибель детей на пожарах — каждый раз — чрезвычайное явление, удар по совести взрослого, потому, что гибнет частица нашего будущего, нашей надежды и бесценного достояния. Уважаемые родители, МЧС напоминает, что чаще всего несчастные случаи происходят с детьми, оставленными без присмотра. Помните, прежде всего, именно вы в ответе за жизнь своего ребенка! Поэтому:

— ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра;

— контролируйте, чем они занимаются в свободное время;

— рассказывайте ребенку об опасности игры с огнем, чтобы у него сложилось впечатление о пожаре, как о тяжелом бедствии для людей;

— храните в недоступном месте для детей спички и зажигалки;

 -не разрешайте  ребенку самостоятельно пользоваться газовыми приборами и топить печи;

— научите их правильно пользоваться бытовыми электроприборами;

— расскажите детям, как правильно действовать в случае пожара, ведь чаще всего малолетние дети, вместо того, чтобы выбежать на улицу, забиваются в угол или прячутся под кровать;

— повторите номера экстренных служб и объясните, при каких случаях можно их вызывать.

Невозможно предусмотреть все ситуации и дать советы на все случаи жизни. Но научить ребенка быть осторожным можно и нужно. И никто не сможет сделать это лучше, чем родители. Ведь именно Ваше внимание, любовь и забота – самая надежная защита!

Уважаемые взрослые, позаботьтесь о том, чтобы для своих детей вы стали примером в соблюдении правил пожарной безопасности. Ведь если вы будете выполнять эти элементарные правила, беда обойдет ваш дом стороной!

Фото предоставлено областным управлением МЧС

 
 
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? 25 сентября в 07-55 спасатели Рогачевского районного подразделения по ЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома по улице Школьная, деревни Юдичи, Рогачевского...
 
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