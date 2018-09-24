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Назван самый модный цвет весны и лета-2019
25.09.2018 17:01 — Разное | Ежедневник
фото: women.ru
Его признали королем цветов этой осенью на Неделе моды в Нью-Йорке.
Дизайнеры назвали самый модный цвет предстоящего весенне-летнего сезона. Это цвет пудры, его признали королем цветов этой осенью на Неделе моды в Нью-Йорке, пишет
Будут модны все оттенки бежевого — от нейтрально-розового румянца до благородной слоновой кости.
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Его признали королем цветов этой осенью на Неделе моды в Нью-Йорке.
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