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Физики уточнили, сколько измерений во Вселенной
Даже если во Вселенной есть неизвестные нам измерения — они небольшие. Научная работа об этом
Есть множество теорий о том, как устроена Вселенная. Тот факт, что ее расширение ускоряется, не получается объяснить при помощи общей теории относительности. Возможная причина — присутствие «темной энергии», природа которой пока не известна человеку. Некоторые теории допускают существование других измерений, в которые «просачиваются» гравитационные волны, нарушая известные нам законы.
В новой работе исследователи проанализировали данные о слиянии двух нейтронных звезд. Это произошло на расстоянии около 130 миллионов световых лет от Земли. Сигнал от их столкновения на нашей планете
Гравитационная волна от этого события получила название GW170817. Также земные обсерватории зарегистрировали световые волны. Это позволило сравнить, насколько ослабли гравитационные волны по пути к Земле.
Ученые не нашли никаких признаков, указывающих на «утечку» гравитационных волн. Они пришли к выводу, что в масштабе от 1,6 километра до 80 миллионов световых лет пространство Вселенной является трехмерным.
Эти результаты не противоречат идее десяти измерений, которые предсказывает теория струн. Однако новые данные исключают многомерность в «крупных» масштабах. Авторы работы надеются получить данные о событиях на более дальних расстояниях (и более отдаленных по времени). Это позволит установить, менялись ли гравитация и «темная энергия» со временем.
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Даже если во Вселенной есть неизвестные нам измерения - они небольшие.
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