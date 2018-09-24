Физики уточнили, сколько измерений во Вселенной

Даже если во Вселенной есть неизвестные нам измерения — они небольшие. Научная работа об этом опубликована в журнале Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, кратко об исследовании рассказывает сайт Live Science .



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Есть множество теорий о том, как устроена Вселенная. Тот факт, что ее расширение ускоряется, не получается объяснить при помощи общей теории относительности. Возможная причина — присутствие «темной энергии», природа которой пока не известна человеку. Некоторые теории допускают существование других измерений, в которые «просачиваются» гравитационные волны, нарушая известные нам законы.

В новой работе исследователи проанализировали данные о слиянии двух нейтронных звезд. Это произошло на расстоянии около 130 миллионов световых лет от Земли. Сигнал от их столкновения на нашей планете зафиксировали 17 августа 2017 года в 15:41 по минскому времени. Масса первой звезды составляла от 1,36 до 2,26 массы Солнца, второй — от 0,86 до 1,36 до солнечной массы.

Гравитационная волна от этого события получила название GW170817. Также земные обсерватории зарегистрировали световые волны. Это позволило сравнить, насколько ослабли гравитационные волны по пути к Земле.

Ученые не нашли никаких признаков, указывающих на «утечку» гравитационных волн. Они пришли к выводу, что в масштабе от 1,6 километра до 80 миллионов световых лет пространство Вселенной является трехмерным.

Эти результаты не противоречат идее десяти измерений, которые предсказывает теория струн. Однако новые данные исключают многомерность в «крупных» масштабах. Авторы работы надеются получить данные о событиях на более дальних расстояниях (и более отдаленных по времени). Это позволит установить, менялись ли гравитация и «темная энергия» со временем.