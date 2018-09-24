ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мечислав Гриб: Главное, чтобы буй стоял и лодки плыли!

25.09.2018 16:34 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Председатель Верховного Совета Республики Беларусь в 1994-1996 годах, генерал-лейтенант милиции в запасе Мечислав Гриб сегодня принимает поздравления по случаю 80-летия.

Мечислав Гриб: Главное, чтобы буй стоял и лодки плыли!
"Белорусский партизан" пожелал юбиляру крепкого здоровья и верных друзей рядом.

- Как говорится в старой русской пословице, главное, чтобы буй стоял, и лодки плыли, - с юмором отреагировал Мечислав Гриб.

- А как празднуете день рождения?

- По-домашнему. У кого есть желание прийти поздравить – милости просим, примем, чаем напоем. Ресторан в этот раз я не снимал – нет особого здоровья на большие гуляния. А родственники в субботу придут, посидим, отметим по-семейному.

- У вас, наверное, телефон сегодня не смолкает…

- Звонки есть, это правда. В первой половине дня поехал по делам, сам за рулем, так было даже трудно машиной управлять – телефон отвлекал, без конца звонил.

- Мечислав Иванович, а как у вас сейчас со здоровьем? Последний год в этом смысле выдался для вас не совсем приятным – больничные койки, несколько операций…

- Восстанавливаюсь. Жаловаться нечего – мне уже ведь не 18 лет, а чуть больше (смеется).

- Как говорится в одном стихотворении, 80 лет – это мудрости свет…

- До 79 лет я вообще не чувствовал, сколько мне лет! Последние десятилетия казалось, что мне 60. Ощущения те же. Но жизнь не обманешь. И на 80 году здоровье дало сбой. Три раза лежал в больнице, даже четыре – это если учитывать мою поездку в Египет. И все за один год! 

- А что с вами в Египте случилось?

- Поехал отдыхать – почти на две недели. И внезапно случился панкреатит – воспалилась поджелудочная железа. Хотя раньше меня вообще этот орган никогда не беспокоил. И я по страховке попал в больницу. Точнее, мне пришлось трижды обращаться. А на четвертый раз меня уже забрали в стационар.

- И как вам уровень египетской медицины? 

- Как мне показалось, оставляет желать лучшего. Мне ни анализы не сделали, ни УЗИ…

- Хорошо, что живым вернулись…

- Меня из больницы местной вообще не хотели отпускать. Считали, что я не долечу до Минска. Я писал расписки, клятвы давал, что в случае чего они не будут нести ответственности за мою жизнь. А врачи ни в какую! Получилось так, что я почти перед самым отлетом на больничную койку угодил. Слава Богу, друзья помогли, не бросили. Так что это путешествие я навсегда запомню!

Как только прилетел в Минск – сразу в больницу, анализы, операция. Ну и пошло все…

- Но голос уже бодрый!

- Так уже все нормально, живу!

- Мечислав Иванович, а давайте условимся: на ваш 100-летний юбилей встретимся и по коньячку!

- Я еще думаю вас поздравить с 80-летием, чтобы вы понимали, какая гадость этот возраст! (смеется)

А если серьезно, что я считаю, что старость – это как в природе осень. А осени без дождей ведь не бывает. Так и болезни в старости – это как дождь осенью… Все естественно…

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Верховного Совета Республики Беларусь в 1994-1996 годах, генерал-лейтенант милиции в запасе Мечислав Гриб сегодня принимает поздравления по случаю...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первым смартфоном с графеновым аккумулятором может стать флагман Honor
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика