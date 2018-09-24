Мечислав Гриб: Главное, чтобы буй стоял и лодки плыли!

"Белорусский партизан" пожелал юбиляру крепкого здоровья и верных друзей рядом.





- Как говорится в старой русской пословице, главное, чтобы буй стоял, и лодки плыли, - с юмором отреагировал Мечислав Гриб.





- А как празднуете день рождения?





- По-домашнему. У кого есть желание прийти поздравить – милости просим, примем, чаем напоем. Ресторан в этот раз я не снимал – нет особого здоровья на большие гуляния. А родственники в субботу придут, посидим, отметим по-семейному.





- У вас, наверное, телефон сегодня не смолкает…





- Звонки есть, это правда. В первой половине дня поехал по делам, сам за рулем, так было даже трудно машиной управлять – телефон отвлекал, без конца звонил.





- Мечислав Иванович, а как у вас сейчас со здоровьем? Последний год в этом смысле выдался для вас не совсем приятным – больничные койки, несколько операций…





- Восстанавливаюсь. Жаловаться нечего – мне уже ведь не 18 лет, а чуть больше (смеется).





- Как говорится в одном стихотворении, 80 лет – это мудрости свет…





- До 79 лет я вообще не чувствовал, сколько мне лет! Последние десятилетия казалось, что мне 60. Ощущения те же. Но жизнь не обманешь. И на 80 году здоровье дало сбой. Три раза лежал в больнице, даже четыре – это если учитывать мою поездку в Египет. И все за один год!





- А что с вами в Египте случилось?





- Поехал отдыхать – почти на две недели. И внезапно случился панкреатит – воспалилась поджелудочная железа. Хотя раньше меня вообще этот орган никогда не беспокоил. И я по страховке попал в больницу. Точнее, мне пришлось трижды обращаться. А на четвертый раз меня уже забрали в стационар.





- И как вам уровень египетской медицины?





- Как мне показалось, оставляет желать лучшего. Мне ни анализы не сделали, ни УЗИ…





- Хорошо, что живым вернулись…





- Меня из больницы местной вообще не хотели отпускать. Считали, что я не долечу до Минска. Я писал расписки, клятвы давал, что в случае чего они не будут нести ответственности за мою жизнь. А врачи ни в какую! Получилось так, что я почти перед самым отлетом на больничную койку угодил. Слава Богу, друзья помогли, не бросили. Так что это путешествие я навсегда запомню!





Как только прилетел в Минск – сразу в больницу, анализы, операция. Ну и пошло все…





- Но голос уже бодрый!





- Так уже все нормально, живу!





- Мечислав Иванович, а давайте условимся: на ваш 100-летний юбилей встретимся и по коньячку!





- Я еще думаю вас поздравить с 80-летием, чтобы вы понимали, какая гадость этот возраст! (смеется)





А если серьезно, что я считаю, что старость – это как в природе осень. А осени без дождей ведь не бывает. Так и болезни в старости – это как дождь осенью… Все естественно…