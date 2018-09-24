Визит Папы Римского в Беларусь как экзамен на независимость

Белсат Александр Гелогаев Как так получилось? Об этом пишет военный обозревательАлександр Гелогаев





Демографическая составляющая





Сразу отметим, что дело не в демографии – понтифики посещают далеко не только преимущественно католические страны, такие как Франция, Ирландия или Польша. Во время этого сентябрьского визита, например, Папа Франциск будет как в Литве, где католиков около 77% населения, так и в Латвии (около 25%) и Эстонии (0,41%).





Несколько белорусских паломников в Вильнюсе на встрече с Папой Франциском. Фото catholic.by

В Украине, которую посещал Папа Иоанн Павел II в 2001 году, примерно 7,5% жителей – католики византийского и римского обрядов (греко-католики и римо-католики). По сравнению с этим католики в Беларуси составляют гораздо большую часть населения – около 15%, насчитывая более 1,4 миллиона человек.





«Канонические территории»





Однако уже визит Яна-Павла II в Украину был встречен со стороны Москвы и представителей Москвы в Украине очень враждебно – Московский Патриархат осудил встречу Папы с верующими как продолжение «политики прозелитизма», новый крестовый поход против православных и против России.





Католикам приписывали сразу все, начиная союз с Лениным и заканчивая союзом с Гитлером, заговор с американским ЦРУ по развалу и СССР, и современной РФ. В Украине и России под довольно провокационными лозунгами вроде «борьбы с ватиканскими фашистами» организовывались митинги и пикеты с участием пенсионерок и «казаков» с нагайками.





«Визит Папы совпадает с 60-летием агрессии Гитлера… Избавиться от таких ассоциаций римскому понтифику не получается. Современный визит Римского Папы на каноническую территорию Русской Православной Церкви является не просто недружественным действием, но вызовом, шагом вероломным, актом агрессии», – отмечал тогда самый крупный православный интернет-портал pravoslavie.ru.





Согласно официальной позиции Москвы, Россия, Украина и Беларусь – это ее «канонические территории», на которые нога другого христианского иерарха вправе ступать только с разрешения и под контролем Московского Патриарха.





«Вся история Российского государства – начиная от крестового похода ливонских рыцарей в 1242 году и вплоть до ХХ века, когда Ватикан и большевизм, а потом Ватикан и гитлеровский фашизм выступили как союзники, – наполнена попытками Католической Церкви подчинить себе непокорную православную Россию… Особенно ярко это проявилось в период последнего понтификата», – писал архимандрит Тихон Шевкунов, который имеет репутацию близкого к Кремлю человека и даже духовника Владимира Путина.





Сейчас именно Шевкунов руководит порталом pravoslavie.ru.





При этом московское понимание «канонических территорий» не разделяют даже некоторые другие православные церкви. Тем более Ватикан никогда не признавал, что Московский Патриархат имеет какую-то особую власть не только над своими верующими, но над какими-то целыми нациями или государствами, в которых живут католики и люди других убеждений.





В свою очередь Москва, заявляя о «своих канонических территориях», при этом, конечно, не сдерживает себя от строительства храмов в Западной Европе, патриархи РПЦ периодически посещали и посещают ту же Францию ​​или Италию, не спрашивая разрешения в Ватикане. Да и Папы Римские и не приписывают себе власть управлять путешествиями московских иерархов.





Победа для государства и общества





Папа Римский одновременно является и религиозным иерархом – как епископ Рима и наследник святого Петра на этом престоле он возглавляет самую большую христианскую конфессию в мире – и руководителем независимого города-государства Ватикана.





Таким образом посещение Папой Беларуси обязательно будет включать встречу не только с католиками, но и с государственными властями – прежде всего, главой государства. Беларусь появится во всех мировых СМИ, о существовании нашей страны будет напомнено в каждом уголке планеты.





Вырастет международный авторитет государства, приедут десятки, если не сотни тысяч паломников-католиков из Польши, Украины, других стран Европы, из постсоветских государств, что поможет и национальной экономике, создаст хороший имидж Беларуси для туристов.





Внутри страны государственные власти поднимут свой авторитет среди католиков – значимой и религиозно активной части населения. Это будет доказательством подлинной религиозной свободы для второй по численности конфессии страны.





Также во внешней политике Минск покажет США и странам Евросоюза, что он является достаточно самостоятельным субъектом, который не идет слепо в русле политики Кремля и околокремлевских структур.





В определенном смысле первый в истории визит понтифика в Беларусь будет символом возвращения нашей страны к потерянному более чем на 200 лет единству с европейской цивилизацией.





Кстати, именно престол святого Петра теперь является старейшим и единственным существующим институтом этой цивилизации, который физически соединяет времена Древнего Рима, Средневековья, Ренессанса, Новое и Новейшее время в неразрывное историческое и духовное единство.

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Кто может быть против?





Отношения между католиками и православными, в том числе между священниками, на локальном уровне в Беларуси обычно очень дружелюбны. Сам автор был свидетелем того, как во время молодежного католического паломничества в Будслав в одной из деревень православный священник встречал паломников, звоня в колокола, выходил к ним с приветствием, а потом приглашал посетить церковь.





С другой стороны, как и в 2001 году во время визита Папы в Украину, это событие может дать антибелорусским кругам повод для резкого усиления антикатолической пропаганды, разжигания вражды между православными и католиками в Беларуси, для провокаций и даже насилия под псевдоправославными лозунгами.





Учитывая открытость границы с Россией, где официально действуют организации типа «Союза добровольцев Донбасса» или шовинистические группировки, которые отрицают право Беларуси на суверенитет и отдельную культуру, эта опасность абсолютно реальна. Антибелоруские пророссийские организации, которые готовы натравливать православных на католиков, действуют и в Беларуси.





Какую позицию займут православные иерархи в Беларуси? Какой будет позиция Московского Патриархата, и насколько жестко он будет давить на белорусских православных епископов? Насколько сильно будет действовать в Беларуси антибелорусская и антикатолическая пропаганда? Кто и как будет этой антигосударственной пропаганде противостоять?





Хватит ли у Беларуси сил на следующий день после визита Папы Римского проснуться не ослабленной и расколотой, но восстановленной и усиленной? Эти вопросы ответственные патриоты Беларуси, на какой бы должности они ни были, не имеют права не учитывать.





Таким образом, визит Папы Римского в Беларусь будет и для государственных властей, и для общества, в том числе белорусских верующих и иерархов всех конфессий, экзаменом на самостоятельность – прежде всего на способность мыслить и принимать решения своей головой.





Способны ли мы на это сейчас?