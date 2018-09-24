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Сладкие, кожица нежная: в Беларуси собрали отменный урожай яблок

25.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси небывалый урожай яблок. Ветки деревьев ломятся от сочных плодов. Но чем больше урожай, тем ниже цена на него на рынке. Покупатели довольны, а вот владельцы садов столкнулись с проблемами, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

За прилавками – владельцы личных подворий. Они сами торгуют овощами и фруктами. Яблоки – у каждого второго. Светлана Гавриленя приезжает на Центральный минский рынок из другого города. Даже с затратами на дорогу получается выгоднее, чем продавать яблоки в родных Ляховичах. 

«Была «приемка». Яблоки принимали за пять копеек. Люди просто их вывозили в карьер. Никто их даже не собирал. Представьте – собрать мешок яблок, например, 20 килограмм. Если его примут по пять копеек за кило, получится рубль. За рубль кто будет собирать?», – говорит Светлана.

За 50 центов на рынке можно продать килограмм яблок. Самые популярные сорта – Белорусское сладкое, штрифель, слава победителям. Покупатели выбирают, прицениваются. 

«Меня интересуют только сладкие. Почему-то их нет на рынке. Только кисло-сладкие», – отмечает женщина.

«Надо, чтобы яблоки аппетитно выглядели, здоровые были», – говорит покупательница.

«Десять километров от Минска на автобусе или на электричке, и яблоки отдают бесплатно, потому что их так много, что они гниют», – говорит женщина.

Прежде чем попасть на прилавки, яблоки проходят проверку в лаборатории рынка на нитраты и уровень радиации. Для этого их натирают.

«Отбирается определенное количество яблок. От полутора килограммов до двух. Превышений по яблокам не было никаких в этом сезоне», – говорит ветеринарный врач лаборатории ветсанэкспертизы рынка Ирина Сафронова.

Допустимая норма радиации – 40 беккерелей на килограмм. Содержание нитратов законодательство не регламентирует. Но специалисты указывают его в специальном сертификате, который любой покупатель может потребовать у продавца.

Белорусские яблоки отправятся на прилавки России. Выйти на отечественный рынок получается пока не у всех фермерских хозяйств: не хотят в гипермаркетах продавать белорусские фрукты, проще торговать импортными.

«С этими яблоками, в отличие от импортных надо обращаться аккуратно. Если их ронять и бить, то через полдня, а то и раньше, они пойдут пятнышками. Яблоко с пятнышком уже никто не хочет брать. У них кожица нежная, с ними нужно аккуратно», – подчеркивает фермер Игорь Ветлов.

Чтобы сохранить товарный вид, рабочие не бросают яблоки в ведра, а аккуратно кладут. В прошлом году фрукты из белорусского сада доехали до Норильска.




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Теги: Минск
 
 
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Прежде чем попасть на прилавки, яблоки проходят проверку в лаборатории рынка на нитраты и уровень радиации.
 
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