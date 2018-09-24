У берегов Крыма обнаружен пропавший без вести в 1944 году бронекатер Пинской флотилии



Ранее неизвестный советский бронекатер 1920 года постройки под названием «Четвертый» времен Великой Отечественной войны обнаружен экспедицией «Нептун» на дне в районе мыса Тарханкут в западной части Крымского полуострова.

По словам поисковиков, по архивным материалам только сейчас было выяснено, что бронекатер считался пропавшим без вести с 1944 года. Бронекатер воевал в Пинской флотилии и потом был перебазирован на Черноморский флот. О судьбе экипажа ничего не известно. Более тщательное обследование катера будет проведено в следующем году.

По информации ТАСС.

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