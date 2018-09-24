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У берегов Крыма обнаружен пропавший без вести в 1944 году бронекатер Пинской флотилии
25.09.2018 — Разное | Полесская правда
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По словам поисковиков, по архивным материалам только сейчас было выяснено, что бронекатер считался пропавшим без вести с 1944 года. Бронекатер воевал в Пинской флотилии и потом был перебазирован на Черноморский флот. О судьбе экипажа ничего не известно. Более тщательное обследование катера будет проведено в следующем году.
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