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В Росси выберут «Супербабушку-2018»
25.09.2018 — Разное | Новости Волковыска
28 сентября в Росском Доме культуры пройдет необычный и позитивный районный конкурс – «Супербабушка-2018». Организаторы подготовили интересные задания для претенденток на это звание.
Бабушкам-конкурсанткам предстоит пройти несколько испытаний: продемонстрировать свои творческие способности, поделиться секретами молодости и раскрыть тайны правильного воспитания внуков, сообщает
– Запланировано пять увлекательных и непростых испытаний, – рассказали организаторы. – Мы хотим показать, что пожилые люди активны, не сидят на месте и идут в ногу со временем.
Принять участие в конкурсе может каждая желающая бабушка. Начало в 15 часов.
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28 сентября в Росском Доме культуры пройдет необычный и позитивный районный конкурс – «Супербабушка-2018». Организаторы подготовили...
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