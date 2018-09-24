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В Росси выберут «Супербабушку-2018»

25.09.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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В Росси выберут «Супербабушку-2018»

28 сентября в Росском Доме культуры пройдет необычный и позитивный районный конкурс – «Супербабушка-2018». Организаторы подготовили интересные задания для претенденток на это звание. 

Бабушкам-конкурсанткам предстоит пройти несколько испытаний: продемонстрировать свои творческие способности, поделиться секретами молодости и раскрыть тайны правильного воспитания внуков, сообщает «Гродненская правда».

– Запланировано пять увлекательных и непростых испытаний, – рассказали организаторы. – Мы хотим показать, что пожилые люди активны, не сидят на месте и идут в ногу со временем.

Принять участие в конкурсе может каждая желающая бабушка. Начало в 15 часов.

 
 
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28 сентября в Росском Доме культуры пройдет необычный и позитивный районный конкурс – «Супербабушка-2018». Организаторы подготовили...
 
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