ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Щучинском районе женщину, забравшую из пустой квартиры украшения, нашли по отпечатку пальца

25.09.2018 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
Инцидент произошел в Щучинском районе. Хозяйка квартиры рассказала, что, вернувшись с работы, не обнаружила ювелирные украшения и некоторые личные вещи. Женщина рассказала,  что в течение дня ее дочь выходила из дома и не заперла дверь.  
 
В Щучинском районе женщину, забравшую из пустой квартиры украшения, нашли по отпечатку пальца
 
 – В ходе осмотра места происшествия и в результате профессионально примененных криминалистических средств, методов поиска и выявления следов, экспертом был обнаружен отпечаток пальца руки, который был направлен для проверки по базе данных, – рассказала официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гродненской  области Мария Лешик. 
 
Экспертиза показала, что отпечаток оставила 31-летняя жительница Щучинского района. 
 
В Щучинском районе женщину, забравшую из пустой квартиры украшения, нашли по отпечатку пальца
В Щучинском районе женщину, забравшую из пустой квартиры украшения, нашли по отпечатку пальца
 
Злоумышленница задержана. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.
 
 
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел в Щучинском районе. Хозяйка квартиры рассказала, что, вернувшись с работы, не обнаружила ювелирные украшения и некоторые личные вещи. Женщина...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первая региональная осенняя ярмарка в Солигорске пройдёт 13 октября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика