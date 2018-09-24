В Щучинском районе женщину, забравшую из пустой квартиры украшения, нашли по отпечатку пальца

Инцидент произошел в Щучинском районе. Хозяйка квартиры рассказала, что, вернувшись с работы, не обнаружила ювелирные украшения и некоторые личные вещи. Женщина рассказала, что в течение дня ее дочь выходила из дома и не заперла дверь.





– В ходе осмотра места происшествия и в результате профессионально примененных криминалистических средств, методов поиска и выявления следов, экспертом был обнаружен отпечаток пальца руки, который был направлен для проверки по базе данных, – рассказала официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гродненской области Мария Лешик.

Экспертиза показала, что отпечаток оставила 31-летняя жительница Щучинского района.









Злоумышленница задержана. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.