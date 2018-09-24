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В сфере особого внимания: открытие детсада и нового корпуса больницы, подготовка к зиме, инвестиции в логистику

25.09.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Две важные для области и ее жителей новостройки будут введены в строй в ближайшее время. Откроют двери хирургический корпус центральной районной больницы в Волковыске и новый детский сад на 180 мест в Новогрудке. Об этом сообщил председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов на оперативном совещании в облисполкоме. 

– Это долгожданные и нужные людям объекты, – подчеркнул губернатор. – В них должны быть созданы все условия для пациентов, детей, сотрудников. 

Руководитель области взял на особый контроль подготовку региона к зиме и поставил задачу: к 1 октября все предприятия и организации должны получить паспорта готовности к предстоящему осеннее-зимнему периоду. На 24 сентября заключения Госпромнадзора получили 97,9 процента теплоисточников. На ряде объектов оперативно устраняются замечания, сделанные в ходе проверок готовности. 

 Подготовиться к отопительному сезону нужно так, чтобы в его течение не возникало проблем, – поручил Владимир Кравцов. – Нельзя допускать отставаний от  графика в этой важной работе, все выявленные недочеты необходимо устранить в кратчайшие сроки и сделать это качественно. Здесь дорог каждый день! 

Под контролем губернатор поручил держать ход перекладки теплосетей, где еще немало предстоит сделать, а также процесс передачи от ЖКХ непрофильных активов. 

Владимир Кравцов обратил также особое внимание на то, что дорожные работы, перекладка сетей в областном центре, особенно в его исторической части, должны выполняться оперативно и качественно. В поле зрения попали работы, выполняемые на улице Замковой, где в результате прохода тяжелой техники пострадало дорожное покрытие. 

– Это недопустимо, создает неудобства как для жителей областного центра, так и для его гостей, в том числе безвизовых туристов, – отметил губернатор, – покрытие должно быть восстановлено в кратчайшие сроки. 

На совещании рассмотрен также ход реализации ряда инвестиционных проектов, реализуемых на границе: строительства логистических центров вблизи пунктов пропуска «Каменный Лог» и «Берестовица». Отмечено также, что в ближайшее время будут рассмотрены имеющиеся предложения от инвесторов касательно строительства такого центра у пункта пропуска «Брузги». 

Губернатор поручил вплотную заняться работой по созданию современной сети придорожного сервиса вдоль строящейся автомагистрали М6. 
В области проходит декада «Золотой возраст», руководителям всех структур еще раз напомнили о том, что это время необходимо уделить внимание ветеранам, оказать им нужную помощь. 

СТОИТ ПОЧИТАТЬ 

В сфере особого внимания: порядок в городах и селах, на предприятиях и в сельхозорганизациях, готовность к учебному году 

В сфере особого внимания: развитие СЭЗ, создание новых рабочих мест, строительство в городе атомщиков, готовность к учебному году 

В сфере особого внимания: безопасность на дорогах, полях, водоемах, проверка готовности школ и детских садов 
 

 
 
 
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Две важные для области и ее жителей новостройки будут введены в строй в ближайшее время. Откроют двери хирургический корпус центральной районной больницы в...
 
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