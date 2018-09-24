В Белгосфилармонии состоится мировая премьера проекта «Дирижер»

Концерт включает спектакль-исповедь Валерия Анисенко по пьесе, посвященной легендарному дирижеру, нашему современнику, Маэстро Мише Кацу Ж.Бизе-Р.Щедрин «Кармен – сюита». Дирижер Миша Кац (Франция).

Уникальная история дирижера Миши Каца легла в основу монопьесы израильского драматурга Леона Агулянского. Они повстречались в 2008 году на Фестивале Михоэлса в Москве. Маэстро Кац исполнял «Кармен-сюиту» с Московским Академическим Государственным симфоническим оркестром. «Моя жизнь повернула в другое русло, - сказал Леон Агулянский в интервью, - я вышел из зала не религиозным, но глубоко верующим человеком, ибо стал свидетелем Чуда».

Позже в разговорах после концертов Миши Каца, когда кровь и плоть еще пропитаны гениальным звучанием музыки, Леон собирал по крупицам историю великого дирижера. Так родилась пьеса, в которой боль, отчаяние и отказ от земных благ ради счастья услышать и подниматься навстречу Свету.

Всемирно известный дирижер, в прошлом наставник Маэстро Каца, Леонард Бернстайн, так отозвался о дирижерском искусстве своего ученика: "Столь глубокое понимание музыки может объясняться только божественным даром". В работе с оркестрами мира проявляется уникальный дирижерский подход Миши Каца. Идеальное техническое "стерильное" исполнение неприемлемо для него. Акцент, пауза, "шаманство", поиск божественного и личного в произведении делают концерты этого маэстро Событием, частью судьбы исполнителей и публики.

Актер и режиссер Валерий Анисенко не сразу обратил внимание на пьесу Леона Агулянского. Прошли годы, прежде чем он заявил: «Это моя история!» Теперь спектакль «Дирижер», премьера которого состоялась в Беларуси и в Израиле, определен режиссером как исповедь Валерия Анисенко.

Прошло десять лет с того судьбоносного исполнения "Кармен-сюиты" в Москве. Маэстро Кац обещает другое звучание, другую трактовку, другую энергетику. Возможно, еще чья-то жизнь изменится после того, как стихнут аплодисменты. Но сначала со сцены зазвучит и понесется в зал история, связавшая судьбы ее создателей, история, забыть которую невозможно.

Маэстро Миша Кац (Франция) родился в Ростове-на Дону, выпускник Московской консерватории, ученик М.Ростроповича и Л.Бернстайна. С 1997 года – приглашенный дирижер в оркестрах Англии, Бельгии, России, Франции, Молдовы, Чехии, Испании, Сербии, Швейцарии, Румынии, Польши, Дании, Грузии, Швеции, Словакии, Израиля, Монако, Украины, Германии, Мексики, Италии, Македонии, США, Канады, Мальты.

Награжден пятью медалями за вклад в мировое искусство, в том числе, Медалью ЮНЕСКО «Пять континентов».

С 2016 года – артистический директор Международного музыкального фестиваля в Каннах.

Валерий Анисенко (Беларусь), профессор, заслуженный деятель искусств РБ. Родился на Витебщине, выпускник БТХИ и ГИТИС. Известный режиссер и актер, поставивший шесть художественных и документальных фильмов, более ста радиоспектаклей, сыгравший множество ролей в театре и кино. Основатель и первый главный режиссер театра-студии киноактёра, в прошлом художественный руководитель РТБД, НАДТ им. Я.Коласа. Ныне – художественный руководитель Минского областного драматического театра. Лауреат трех государственных премий РБ.

Леон Агулянский (Израиль), родился в Ленинграде. Член Гильдии драматургов Америки и России, член Союза писателей России и Израиля. Автор одиннадцати пьес, восемь из которых поставлены в театрах пяти стран, в том числе в Беларуси: «Што балiць?», «Глыток чужога вiскi», «Дирижер». Лауреат премии им. А.П.Чехова.