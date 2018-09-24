ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Белгосфилармонии состоится мировая премьера проекта «Дирижер»

25.09.2018 17:39 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Белгосфилармонии состоится мировая премьера проекта «Дирижер»
Фото из открытых источников

Концерт включает спектакль-исповедь Валерия Анисенко по пьесе, посвященной легендарному дирижеру, нашему современнику, Маэстро Мише Кацу Ж.Бизе-Р.Щедрин «Кармен – сюита». Дирижер Миша Кац (Франция).

Уникальная история дирижера Миши Каца легла в основу монопьесы израильского драматурга Леона Агулянского. Они повстречались в 2008 году на Фестивале Михоэлса в Москве. Маэстро Кац исполнял «Кармен-сюиту» с Московским Академическим Государственным симфоническим оркестром. «Моя жизнь повернула в другое русло, - сказал Леон Агулянский в интервью, - я вышел из зала не религиозным, но глубоко верующим человеком, ибо стал свидетелем Чуда».

Позже в разговорах после концертов Миши Каца, когда кровь и плоть еще пропитаны гениальным звучанием музыки, Леон собирал по крупицам историю великого дирижера. Так родилась пьеса, в которой боль, отчаяние и отказ от земных благ ради счастья услышать и подниматься навстречу Свету.


В Белгосфилармонии состоится мировая премьера проекта «Дирижер»
 

Всемирно известный дирижер, в прошлом наставник Маэстро Каца, Леонард Бернстайн, так отозвался о дирижерском искусстве своего ученика: "Столь глубокое понимание музыки может объясняться только божественным даром". В работе с оркестрами мира проявляется уникальный дирижерский подход Миши Каца. Идеальное техническое "стерильное" исполнение неприемлемо для него. Акцент, пауза, "шаманство", поиск божественного и личного в произведении делают концерты этого маэстро Событием, частью судьбы исполнителей и публики.

Актер и режиссер Валерий Анисенко не сразу обратил внимание на пьесу Леона Агулянского. Прошли годы, прежде чем он заявил: «Это моя история!» Теперь спектакль «Дирижер», премьера которого состоялась в Беларуси и в Израиле, определен режиссером как исповедь Валерия Анисенко.

Прошло десять лет с того судьбоносного исполнения "Кармен-сюиты" в Москве. Маэстро Кац обещает другое звучание, другую трактовку, другую энергетику. Возможно, еще чья-то жизнь изменится после того, как стихнут аплодисменты. Но сначала со сцены зазвучит и понесется в зал история, связавшая судьбы ее создателей, история, забыть которую невозможно.

Маэстро Миша Кац (Франция) родился в Ростове-на Дону, выпускник Московской консерватории, ученик М.Ростроповича и Л.Бернстайна. С 1997 года – приглашенный дирижер в оркестрах Англии, Бельгии, России, Франции, Молдовы, Чехии, Испании, Сербии, Швейцарии, Румынии, Польши, Дании, Грузии, Швеции, Словакии, Израиля, Монако, Украины, Германии, Мексики, Италии, Македонии, США, Канады, Мальты.

Награжден пятью медалями за вклад в мировое искусство, в том числе, Медалью ЮНЕСКО «Пять континентов».

С 2016 года – артистический директор Международного музыкального фестиваля в Каннах.

Валерий Анисенко (Беларусь), профессор, заслуженный деятель искусств РБ. Родился на Витебщине, выпускник БТХИ и ГИТИС. Известный режиссер и актер, поставивший шесть художественных и документальных фильмов, более ста радиоспектаклей, сыгравший множество ролей в театре и кино. Основатель и первый главный режиссер театра-студии киноактёра, в прошлом художественный руководитель РТБД, НАДТ им. Я.Коласа. Ныне – художественный руководитель Минского областного драматического театра. Лауреат трех государственных премий РБ.

Леон Агулянский (Израиль), родился в Ленинграде. Член Гильдии драматургов Америки и России, член Союза писателей России и Израиля. Автор одиннадцати пьес, восемь из которых поставлены в театрах пяти стран, в том числе в Беларуси: «Што балiць?», «Глыток чужога вiскi», «Дирижер». Лауреат премии им. А.П.Чехова.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 октября в большом концертном зале Белгосфилармонии состоится премьера белорусско-израильско-французского проекта Леона Агулянского «Дирижер».
 
Новости дня
Новости разные
 
Мнения Криушенко и Мартыновича о лучшем игроке и тренере года разошлись
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика