ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В новом i-Store в Минске техника Apple будет продаваться по сниженным ценам

25.09.2018 17:16 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
В новом i-Store в Минске техника Apple будет продаваться по сниженным ценам
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

MacBook Pro, iPad 2018 и другие топовые девайсы Apple будут доступны по специальным ценам только в рамках открытия нового магазина i-Store в ТРЦ Green City Mall с 28 по 30 сентября.

Магазин в ТРЦ Green City станет третьим в розничной сети i-Store. Он будет работать в формате шоу-рума: стенды с последними моделями дополнят демо-зона Beats и Apple TV и специальная секция FlexTable с консультациями и обучением. Мировые новинки будут поступать сюда одними из первых. Так i-Store продолжает свою миссию: быть для белорусов пространством, где они могут ощутить все преимущества работы с техникой Apple и получить сервис самого высокого уровня.

Доступнее, чем в США

Специальное предложение на некоторые продукты Apple в первые дни работы новых магазинов i-Store – самое ожидаемое событие для всех любителей качественных гаджетов. Для многих из них это возможность приобрести девайсы мечты по самым доступным ценам. В этом году в акции участвуют:

  • ноутбук MacBook Pro года с диагональю 13 дюймов – 2 749 Br (обычная цена – 3 759 Br);
  • планшет iPad 2018 года с накопителем 32GB в цвете Space Grey – 649 Br (обычная цена –  949 Br);
  • наушники AirPods – 299 Br (обычная цена –  449 Br);
  • стилус Apple Pencil (только при покупке iPad) – за 159 Br  (обычная цена 319 Br).

Для сравнения, эта стоимость* ниже, чем у официальных реселлеров в США и России.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске открывается самый большой в Беларуси магазин техники Apple со статусом Premium Reseller.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Фудхантеры идут лесом». Как известный шеф-повар открывал ресторан своей мечты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика