В новом i-Store в Минске техника Apple будет продаваться по сниженным ценам

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MacBook Pro, iPad 2018 и другие топовые девайсы Apple будут доступны по специальным ценам только в рамках открытия нового магазина i-Store в ТРЦ Green City Mall с 28 по 30 сентября.

Магазин в ТРЦ Green City станет третьим в розничной сети i-Store. Он будет работать в формате шоу-рума: стенды с последними моделями дополнят демо-зона Beats и Apple TV и специальная секция FlexTable с консультациями и обучением. Мировые новинки будут поступать сюда одними из первых. Так i-Store продолжает свою миссию: быть для белорусов пространством, где они могут ощутить все преимущества работы с техникой Apple и получить сервис самого высокого уровня.

Доступнее, чем в США

Специальное предложение на некоторые продукты Apple в первые дни работы новых магазинов i-Store – самое ожидаемое событие для всех любителей качественных гаджетов. Для многих из них это возможность приобрести девайсы мечты по самым доступным ценам. В этом году в акции участвуют:

ноутбук MacBook Pro года с диагональю 13 дюймов – 2 749 Br (обычная цена – 3 759 Br);

планшет iPad 2018 года с накопителем 32GB в цвете Space Grey – 649 Br (обычная цена – 949 Br);

наушники AirPods – 299 Br (обычная цена – 449 Br);

стилус Apple Pencil (только при покупке iPad) – за 159 Br (обычная цена 319 Br).

Для сравнения, эта стоимость* ниже, чем у официальных реселлеров в США и России.