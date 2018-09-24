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В новом i-Store в Минске техника Apple будет продаваться по сниженным ценам
MacBook Pro, iPad 2018 и другие топовые девайсы Apple будут доступны по специальным ценам только в рамках открытия нового магазина i-Store в ТРЦ Green City Mall с 28 по 30 сентября.
Магазин в ТРЦ Green City станет третьим в розничной сети i-Store. Он будет работать в формате шоу-рума: стенды с последними моделями дополнят демо-зона Beats и Apple TV и специальная секция FlexTable с консультациями и обучением. Мировые новинки будут поступать сюда одними из первых. Так i-Store продолжает свою миссию: быть для белорусов пространством, где они могут ощутить все преимущества работы с техникой Apple и получить сервис самого высокого уровня.
Доступнее, чем в США
Специальное предложение на некоторые продукты Apple в первые дни работы новых магазинов i-Store – самое ожидаемое событие для всех любителей качественных гаджетов. Для многих из них это возможность приобрести девайсы мечты по самым доступным ценам. В этом году в акции участвуют:
Для сравнения, эта стоимость* ниже, чем у официальных реселлеров в США и России.
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В Минске открывается самый большой в Беларуси магазин техники Apple со статусом Premium Reseller.
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