ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коллегия ЕЭК перенесла рассмотрение вопроса о получении ЕАЭС статуса наблюдателя в органах ВТО

25.09.2018 16:56 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Коллегия Евразийской экономической комиссии перенесла рассмотрение вопроса о получении Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) статуса наблюдателя в органах Всемирной торговой организации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЕЭК.

Изначально вопрос был в повестке коллегии ЕЭК на 25 сентября, новая дата рассмотрения этого вопроса пока неизвестна.

"Сегодня вопрос не рассматривался, когда точно он теперь будет вынесен пока неизвестно", - сказали в ЕЭК, не став комментировать причину, по которой рассмотрение вопроса перенеслось.

В пресс-службе ЕЭК пояснили, что "в случае одобрения коллегией и советом ЕЭК вопрос будет вынесен на рассмотрение высшего Евразийского экономического совета, и, если там будет дано одобрение глав государств-членов ЕАЭС, то по согласованию с государствами будет начата работа по получению Союзом статуса наблюдателя в комитете по техническим барьерам в торговле ВТО".

В Минэкономразвития РФ ранее заявляли "Интерфаксу", что поддерживают предложение по получению ЕАЭС статуса наблюдателя в рабочих органах ВТО.

"Считаем, что это очень правильный шаг. Он позволит Союзу обрести в ВТО "единый голос" по вопросам своей компетенции. Это будет большим плюсом для субъектности нашего интеграционного объединения на международной арене. И это существенно оптимизирует внутреннюю работу по координации наших позиций на заседаниях (рабочих органов ВТО - ИФ)", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития.

В ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения. Из стран Союза только Белоруссия пока не является членом ВТО, но с весны 2016 года существенно активизировала процесс по присоединению к торговой организации.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коллегия Евразийской экономической комиссии перенесла рассмотрение вопроса о получении Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) статуса наблюдателя в органах...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Лиде 9-летняя девочка упала с горки. Ребенок в реанимации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика