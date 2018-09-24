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Бывший гендиректор Google заявил, что к 2028 году в мире будет два интернета

25.09.2018 17:41 — Разное | KYKY  
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Эрик Шмидт, бывший гендиректор Google, сказал, что к 2028 году интернет буквально разделится на два направления – китайское и американское, пишет «Нож» с ссылкой на CNBC. Он заявил это на частном мероприятии в Сан-Франциско.

На встрече экономист Тайлер Коуэн спросил, насколько реально такое, что интернет «фрагментируется» на подчасти с различными правилами и ограниченным доступом между ними. «Какой шанс, что через 10-15 у нас будет три-четыре отдельных интернета?»

Эрик оответил, что «наиболее вероятным сценарием мне кажется не раскол, а бифуркация интернета, то есть его разделение на два направления. Одно из них будет принадлежать Китаю, а «некитайское» ответвление возглавит Америка».

Он обратил внимание на рост и развитие китайских компаний, а также заметил, что большой процент ВВП страны приходится именно на интернет. Шмидт уверен, что Китай займет лидирующие позиции в сфере IT: «Но существует опасность, что вместе с захватывающими продуктами и услугами туда придет другой политический режим с еще большей цензурой и контролем», – заключил Шмидт.

 
 
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Эрик Шмидт, бывший гендиректор Google, сказал, что к 2028 году интернет буквально разделится на два направления – китайское и американское, пишет «Нож» с ссылкой на CNBC....
 
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