Как выглядит здание «Белэнерго» за $9 миллионов, которым недоволен КГК

Комитет госконтроля проверил Минэнерго и обнаружил, что тот мог сэкономить 120 миллионов долларов, но не сделал этого – и заявил, что министерство потратило деньги на новый офис за девять миллионов долларов и купило дорогие легковые авто. Журналист TUT.by посмотрел , что это за здание, и попытался узнать, нормальная ли у него цена.

Здание расположено на улице Шорной, 17. Его начали строить в августе 2016 года и должны закончить к концу этого года. Тут разместят аппарат «Белэнерго» – 200 сотрудников на семь тысяч квадратных метров площади. Правда, полезная офисная площадь составляет 4,3 тысячи метров, потому что здание ориентировано на встречи иностранных делегаций и другие мероприятия – тут сделают просторный холл, широкие коридоры, залы для заседаний и переговоров. А в небольших кабинетах разместят по три-пять человек.

Генподрядчик объекта – РУП «Белэнергострой», филиал «Управление строительством минской ТЭЦ-5». В здание уже вложено около 2,9 миллиона долларов, а в целом проект обойдется в девять миллионов. По информации журналистов, учитываются не только строительные работы, но и все остальные расходы, включая закупку нового оборудования.

Крупный минский девелопер говорит, что в новом здании стоимость квадратного метра составляет около 1285 долларов. Это с учетом расходов на отделку, оборудование рабочих мест, систему кондиционирования и многое другое. «В Минске есть компании, которые и по полторы тысячи за «квадрат» строят офисные здания [без оборудования рабочих мест]», — добавляет он. Выходит, что стоимость нового здания у «Белэнерго» вполне адекватная. Сейчас организация «живет» в одном здании с Министерством энергетики и РУП «ОДУ» на Карла Маркса, 14.