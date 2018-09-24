В Могилеве столб травмировал двоих мужчин: опору снес ВАЗ, а потом на нее наехал микроавтобус

Вечером 24 сентября в Могилеве световая опора травмировала двоих мужчин, стоящих на обочине. Ее отбросило на пешеходов: сначала столб снес ВАЗ, а потом на него наехал микроавтобус, сообщили в ГАИ области.



Фото: ГАИ УВД Могоблисполкома

ДТП произошло около 21.00 на Минском шоссе практически на выезде из города. В районе поворота на деревню Присно ВАЗ врезался в столб. Тот упал. Проезжавший мимо на микроавтобусе Iveco 37-летний минчанин не заметил лежащий на дороге столб, наехал на него. Из-за этого световую опору отбросило вправо на обочину, где стояли двое мужчин.

41-летние жители Климовичей с травмами госпитализированы.



Фото: ГАИ УВД Могоблисполкома