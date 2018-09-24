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Режиссер рассказал, почему последний клип "Ленинграда" провалился

25.09.2018 17:55 — Разное | Tut.by  
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На прошлой неделе «Ленинград» выпустил клип на песню «Цой». Режиссер этого видео и некоторых других клипов группы Илья Найшуллер рассказал, за что клип раскритиковали фанаты и почему у видео так много дизлайков на YouTube.


Режиссер Илья Найшуллер работал с «Ленинградом» над клипами «Кольщик», «Вояж», «Жу-жу». «Кольщик» даже получил серебряного «Каннского льва» в номинации Entertainment for Music. Последняя режиссерская работа Найшуллера — видео на песню «Ленинграда» «Цой». На сегодня (прошло четыре дня с момента публикации) клип собрал меньше двух миллионов просмотров, а еще 34 тысячи лайков и 94 тысячи дизлайков. Пользователи раскритиковали картину из-за упоминания лидера группы «Кино» Виктора Цоя и из-за обилия рекламы в клипе.

— Это очень интересный случай в моей профессиональной карьере, так как это моя первая работа, которой я сильно горжусь, которая при этом является провалом с точки зрения массовой зрительской оценки, — написал в Instagram Найшуллер.

Он объяснил, что клип вышел очень дорогим. Поэтому для съемок пришлось интегрировать в видео много рекламы (рекламировались банк и алкоголь).

— И тут я совершил свою единственную ошибку, связанную с этим проектом. Я допустил, что зритель получит намного больше удовольствия от доброго, наивного клипа, чем облома из-за переизбытка рекламы в кадре, — сказал режиссер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ilya Naishuller (@naishuller) 24 Сен 2018 в 6:00 PDT

Илья Найшуллер заключил, что без обилия рекламы клипа бы не было, а он «очень хотел его сделать». Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров в ответ на критику пользователей сказал, что фанатам вечно чего-то не хватает.

Главную роль в клипе «Цой» исполнил сам Сергей Шнуров. Он предстает в образе капитана корабля, который терпит крушение, застревая среди астероидов. В итоге корабль Шнурова взрывается, столкнувшись с автомобилем Tesla Roadster, который был отправлен в космос компанией SpaceX Илона Маска. В финале клипа под отрывок песни группы «Кино» «Дальше действовать будем мы» героя спасают инопланетяне.

Кстати, концерт «Ленинграда» в Минске состоится 1 декабря. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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22 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты на концерт Ольги Бузовой в Минске, который состоится на сцене Falcon Club 6 октября. Счастливчикам достанутся билеты бесплатно. Победители будут объявлены 27 сентября.

 
Теги: Минск
 
 
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На прошлой неделе "Ленинград" выпустил клип на песню "Цой". Режиссер этого видео и некоторых других клипов группы Илья Найшуллер рассказал, за что клип...
 
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