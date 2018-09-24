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Режиссер рассказал, почему последний клип "Ленинграда" провалился
На прошлой неделе «Ленинград» выпустил клип на песню «Цой». Режиссер этого видео и некоторых других клипов группы Илья Найшуллер рассказал, за что клип раскритиковали фанаты и почему у видео так много дизлайков на YouTube.
Режиссер Илья Найшуллер работал с «Ленинградом» над клипами
— Это очень интересный случай в моей профессиональной карьере, так как это моя первая работа, которой я сильно горжусь, которая при этом является провалом с точки зрения массовой зрительской оценки, —
Он объяснил, что клип вышел очень дорогим. Поэтому для съемок пришлось интегрировать в видео много рекламы (рекламировались банк и алкоголь).
— И тут я совершил свою единственную ошибку, связанную с этим проектом. Я допустил, что зритель получит намного больше удовольствия от доброго, наивного клипа, чем облома из-за переизбытка рекламы в кадре, — сказал режиссер.
Илья Найшуллер заключил, что без обилия рекламы клипа бы не было, а он «очень хотел его сделать». Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров в ответ на критику пользователей сказал, что фанатам вечно чего-то не хватает.
Главную роль в клипе «Цой» исполнил сам Сергей Шнуров. Он предстает в образе капитана корабля, который терпит крушение, застревая среди астероидов. В итоге корабль Шнурова взрывается, столкнувшись с автомобилем Tesla Roadster, который был отправлен в космос компанией SpaceX Илона Маска. В финале клипа под отрывок песни группы «Кино» «Дальше действовать будем мы» героя спасают инопланетяне.
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На прошлой неделе "Ленинград" выпустил клип на песню "Цой". Режиссер этого видео и некоторых других клипов группы Илья Найшуллер рассказал, за что клип...
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