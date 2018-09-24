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Праздник Луны и урожая красочно и масштабно отмечают в Китае: фотофакт
Новости Китая. Праздник Луны и урожая отмечают в Китае. Он приходится на середину осени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Официальные выходные в КНР длятся три дня. Их хватает, чтобы следовать всем существующим традициям. Угощаться особыми сладкими пирожками, читать стихи при свете луны, которая в этот день считается самой круглой и яркой.
Есть чем заняться и влюбленным. Они обращаются к высшим силам, чтобы боги их соединили вместе. Вечером в парках зажигаются тысячи маленьких цветных фонариков.
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Новости Китая. Праздник Луны и урожая отмечают в Китае. Он приходится на середину осени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Официальные выходные в КНР...
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