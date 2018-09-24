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Жительницу Витебска убили и закопали в лесу, чтобы завладеть её жильём
Новости Беларуси. Двое жителей Витебска ради квартиры убили молодую женщину.
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Была организована проверка этой информации. Было обследование место предполагаемого захоронения, которое находилось в лесном массиве. Там в яме под упавшим деревом было обнаружено тело женщины с повреждениями с области головы.
После проведения оперативно-разыскных мероприятий к вечеру были задержаны двое подозреваемых в убийстве. Ими оказались 21-летний и 24-летняя жители Витебска.
По предварительным данным, 18 сентября в Витебске после совместного распития алкоголя в квартире 28-летней женщины у ее знакомых появился умысел завладеть жильем.
Молодые люди вывезли девушку в лес, ударили по голове и закопали тело.
Проводится экспертиза, которая установит характер травм и причину смерти.
Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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Новости Беларуси. Двое жителей Витебска ради квартиры убили молодую женщину. По информации УВД Витебского облисполкома, информация об убийстве поступила...
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